Reims repart encore avec la recette en Coupe de France

Pas classe du tout. Qualifié pour le 8 e tour de la Coupe de France après sa courte victoire face à l’US Tourcoing (0-1) , club de Régional 1, le Stade de Reims est reparti avec la recette , alors que l’usage veut que le « cador » laisse sa part au « Petit Poucet ». Une attitude qui n’a évidemment pas plu à Grégory Lazaoui, président adverse, qui a été contraint de signer un chèque de 1 734,65 euros au club champenois , quatrième de Ligue 2. Une somme qui aurait bien aidé l’UST, qui a dû débourser 4 000 euros pour assurer la sécurité privée de la rencontre.

« Je trouve ça petit »

« Je trouve ça petit », a commenté le président tourquennois à La Voix du Nord. « D’autant plus qu’ils nous ont remerciés d’avoir été si bien accueillis. À Arques, au cinquième tour, chez un club de R3, j’avais décidé de laisser la recette sans aucune discussion possible. Ce n’était d’ailleurs pas un sujet pour moi […] Une N2, ça peut s’entendre. Pourquoi pas, mais Reims est un club professionnel, quatrième de Ligue 2. » Ce n’est pas la première fois que le Stade de Reims est épinglé . Déjà en février 2025, Bourgoin-Jallieu , alors pensionnaire de cinquième division, avait vu le club rémois, qui évoluait en Ligue 1, repartir avec un chèque estimé à 40 000 euros .…

TM pour SOFOOT.com