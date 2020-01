Reims, la meilleure défense d'Europe livre ses secrets

« Je tiens à bâtir une équipe qui défend bien, pas une équipe défensive. » Certes, le Reims de David Guion occupe actuellement le premier rang des défenses d'Europe avec 13 buts encaissés en 20 matchs. Mais le coach rémois réfute l'étiquette du « tout défense ». « J'étais défenseur, j'y attache de l'importance mais ça fait partie du projet de jeu, dit-il. Je ne conçois pas une équipe qui ne soit pas organisée. Selon moi, on ne peut se lâcher, être complètement libéré qu'à ce prix. C'est d'autant plus vrai pour nous qui ne découvrons le haut niveau que depuis dix-huit mois. »Champion de Ligue 2 en 2018, Reims enchaîne seulement sa deuxième saison en L1. « Tout est parti du constat que, lors de son précédent passage en L1, Reims comptait parmi les défenses les plus faibles, pose Guion alors que son équipe avait été reléguée en 2016 avec 57 buts encaissés. Ça ne pouvait pas durer. On a énormément travaillé quand j'ai repris l'équipe et en deux ans et demi, c'est un peu devenu notre ADN. Dès la première année, on a fini meilleure défense de L2 avec 24 buts, tout en marquant 74 buts. »Le coach a importé ses principes en L1. « J'ai souhaité continuer malgré les changements en défense, puisque chaque année, deux voire trois éléments nous quittent, derrière ou dans les buts. La première année, c'était Romain Métanire en janvier. L'année dernière, c'était Bjorn Engels et Edouard Mendy (aujourd'hui gardien de Rennes), plus Konan absent six mois. »« Quatre attaquants durant 83 % du temps de jeu »A l'évidence, ça marche. Promu et étonnant huitième de L1 l'an dernier, Reims a terminé cinquième défense ex æquo (42 buts encaissés). Ses temps de passage sont encore meilleurs cette année, avec treize buts concédés après vingt journées, contre dix-neuf la saison dernière. Les Champenois gagnent aussi : au Vélodrome (2-0), au Parc des Princes (2-0), au Roazhon ...