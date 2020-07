Reims, l'art de battre de l'aile

Parce que les critiques cinéma n'ont pas le monopole des adjectifs bizarres, des tournures alambiquées et de la masturbation intellectuelle, sofoot.com a décidé de (dé)crypter le clip d'arrivée de Valon Berisha à Reims.

L'encanaillement de la citation érudite

Une recrue énergisante au #SDR... ? pic.twitter.com/EK8NP3jjdL -- Stade de Reims (@StadeDeReims) July 9, 2020

L'épure et le vacillement

Séduisant était le retour sous le feu des projecteurs de Valon Berisha, un acteur dont le jeu subtil est encore souvent loué. Ratée est cependant l'occasion que les cinéastes du Stade de Reims avaient face à eux de se donner de la hauteur (et des ailes). En effet, la rédemption attendue s'est trop vite transformée en une citation évidente qui ne laisse entrevoir qu'une longue et banale discussion à la table d'un café, esthétiquement maladroite et loin de donner des ailes.Que beaucoup aient recours à son patronage ne fait pour autant pas de l'art de la citation un exercice de style aisé. De fait, l'usufruit d'une référence, qu'elle appartienne aux tréfonds les plus disparates des gouffres obscurs où s'amoncellent les références populaires ou aux alcôves les plus secrètes des pâturages dorés où reposent les mythes classiques, peut s'avérer par essence et par principe périlleux. En effet, s'il peut conférer un éclat, celui du firmament de l'érudition, il verse parfois dans le sibyllin, parfois dans le pusillanime.Si les réalisateurs rémois s'affranchissent de l'insaisissable en offrant au regard désappointé du spectateur un symbole des plus encanaillés, ils s'abîment cependant sur l'écueil non moins dramatique de la pudeur artistique. En d'autres termes, pour balayer précisément toute opacité sémantique, les cinéastes oublient de se hisser aux hauteurs insoupçonnées, plaines virginales, que permettent d'atteindre la créativité la plus hardie et l'inventivité la plus téméraire, en ne prenant pas la peine de transfigurer totalement une référence prosaïque.Or, le principal Lire la suite de l'article sur SoFoot.com