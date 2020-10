Reims freine Rennes

Après avoir retourné Reims en première période, le Stade rennais n'a pas été capable de conserver son avantage au cours d'un deuxième acte décevant. Les Bretons doivent se contenter d'un point (2-2) contre des Champenois qui n'ont toujours pas gagné en Ligue 1 cette saison. Suffisant pour que le SRFC conserve sa place de leader pour les quinze prochains jours.

Rennes 2-2 Reims

Raphinha, toujours là

Les dernières heures animées du mercato rennais auraient presque fait oublier qu'il y avait un match de football à jouer au Roazhon Park, ce dimanche. Après un week-end marqué par les arrivées actées de Daniele Rugani et Dalbert, ainsi que celle attendue de Jérémy Doku, la bande de Julien Stéphan avait un statut à assumer contre Reims, en quête d'une première victoire cette saison. Dans une rencontre pas toujours emballante, le SRFC aura évité un nouveau revers contre sa bête noire (4 matchs, 4 défaites, 0 but marqué depuis la remontée des Rémois), mais pourra se mordre les doigts de n'avoir récolté qu'un point (2-2) face à une équipe à sa portée.Dans une ambiance déprimante et sous la grisaille bretonne, les Rennais débutent la partie pied au plancher. Comme à Saint-Etienne, le SRFC se présente sur sa pelouse avec un bloc haut, mettant immédiatement la pression sur Reims et se créant les deux premières occasions de la partie par Bourigeaud et Raphinha. Mais les Champenois, offensifs sur le papier, ont du répondant : Touré place sa tête à côté (9) et Mbuku bute sur Salin dans un angle fermé (11). La troisième tentative est la bonne, Zeneli déposant un corner sur la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com