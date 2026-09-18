Reims et Montpellier se neutralisent
Saint-Etienne se frotte les mains. Sans jouer, le leader de la Ligue 2 a fait une excellente opération en constatant le nul de ses deux premiers poursuivants, Reims et Montpellier (1-1). En cas de victoire à Metz samedi, l’ASSE prendra cinq points d’avance sur le club champenois.
Plus d’informations à suivre… …
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