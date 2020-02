Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reims écrase Angers, Monaco battu à Nîmes Reuters • 01/02/2020 à 22:28









Reims écrase Angers, Monaco battu à Nîmes par Samuel Martin (iDalgo) Invaincu depuis 6 matchs en Ligue 1, Angers s'est lourdement incliné au stade Raymond Kopa lors de la réception de Reims pour le compte de la 22e journée de championnat (1-4). Après une bonne entame de match et l'ouverture du score d'Alioui (7', 1-0), le SCO s'est effondré en concédant trois buts dans le second acte. Aux Costières, le Nîmes Olympique obtient un succès précieux (3-1) dans la course au maintient face à un Monaco réduit à 9 à la 30e minute après les exclusions de Bakayoko et Gelson Martins. Sale semaine pour les hommes de Moreno après les revers à domicile samedi et mardi face à Strasbourg et Saint-Étienne. À l'inverse, ça va mieux à Lille qui s'impose sur la pelouse de Strasbourg (1-2) pour mettre fin à une série de trois défaites de rang toutes compétitions confondues. Les deux lanternes rouges Amiens et Toulouse se sont neutralisés (0-0) dans un match pauvre en occasions. Un résultat qui profite aux Dijonnais vainqueurs contre Brest (3-0) qui s'éloignent du barragiste amiénois.

