Régularisation de travailleurs sans-papiers : le PS, et Glucksmann, mettent un coup de barre à gauche

La candidat social-démocrate à la présidentielle Raphaël Glucksmann à Villeurbanne, dans le Rhône le 17 novembre 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Les socialistes proposeront jeudi à l'Assemblée nationale la régularisation de centaines de milliers de sans-papiers qui travaillent en France, une mesure portée par leur candidat à la présidentielle Raphaël Glucksmann, mais dont le sort dépendra de la mobilisation et du vote des élus macronistes.

"Ils travaillent en France. Ils cotisent. Mais on leur refuse leur titre de séjour", a dénoncé le leader de Place publique, appelant sur Instagram à voter cette loi au nom de la "dignité".

Jeudi, lors d'une journée réservée aux socialistes (niche parlementaire), c'est le député Paul Christophle qui la défendra, à partir de la fin de matinée ou du milieu d'après-midi.

Il appelle à la régularisation "de plein droit" d'un étranger justifiant "d'une activité professionnelle" d'"au moins six mois, consécutifs ou non" lors des deux dernières années, et estime à quelque "300.000" le nombre de bénéficiaires potentiels.

"On ne peut pas rester dans la situation d'aujourd'hui où on régularise au compte-gouttes", insiste le député, arguant que la dernière loi gouvernementale sur l'immigration (2024), qui prévoit certaines régularisations pour les métiers en tension, est trop restrictive et mal appliquée.

"Hypocrisie"

Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, à Paris le 14 octobre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Et son président de groupe Boris Vallaud d'appeler les députés macronistes à "sortir de l'hypocrisie" : "on ne peut pas passer son temps à aimer la valeur travail et finalement la dédaigner quand il s'agit de régulariser ceux qui travaillent dans les cuisines de notre restaurant de quartier, sont sur les chantiers (...) s'occupent de nos parents" et "participent de l'économie de ce pays".

C'est aussi une occasion pour les socialistes de mener campagne dans l'Assemblée, alors que Raphaël Glucksmann, peinant à décoller dans les sondages, ambitionne de doubler l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, et de distancer les candidats du centre et de la droite pour accéder au second tour de la présidentielle.

"Il n'a pas le choix. Il n'a pas de programme, il reprend le programme du PS. Il passe son temps à se justifier de ne pas être macroniste", pique une cadre Renaissance.

La proposition de loi a été repoussée de peu en commission, et son sort dans l'hémicycle reste très incertain. Il dépendra largement de la mobilisation. Si les socialistes espèrent diviser les macronistes, une très large partie des députés Renaissance reste opposée.

"Le travail est une voie d'intégration mais il ne peut pas devenir à lui seul un droit automatique au séjour", a argué le député Jean Terlier. Certains, comme le député Guillaume Gouffier-Valente, y sont toutefois sensibles : "on peut discuter des délais mais philosophiquement je suis d'accord".

Colonies israéliennes

Avant cela, les députés socialistes ont fait adopter définitivement le matin la pérennisation des "territoires zéro chômeur longue durée".

Ils entendent également prolonger pour deux ans l'expérimentation de l'encadrement des loyers, qui prendra fin dans quelques jours. Et si le temps le permet le PS tentera aussi de faire adopter un encadrement des marges des raffineurs, visant à baisser les prix des carburants.

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure à Orléans le 24 octobre 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

En revanche, une loi transpartisane défendue par plus de 100 députés et le Premier secrétaire du PS Olivier Faure risque en l'état de rester en rade. Elle entend interdire l'importation, l'achat et la commercialisation des marchandises originaires des colonies israéliennes.

Soutenue par le MoDem, elle est toutefois visée par de nombreux amendements de certains députés du groupe de Gabriel Attal, hypothéquant sa mise au vote avant minuit, le PS dénonçant en retour une "obstruction".

"Je demande à Gabriel Attal de nous dire quelle est sa position. La position officielle de la France c'est le refus des colonies illégales israéliennes en Cisjordanie et sur le plateau du Golan", a pointé jeudi Olivier Faure sur France 2.

En commission Sylvain Maillard (Renaissance) avait invoqué un "risque pénal flou" pour les entreprises et une possible "censure du Conseil constitutionnel" sur le texte.

Une loi pour une "présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA", visée par de nombreux amendements du bloc central, notamment Renaissance, devra aussi sans doute attendre une autre occasion.

Un pas vers un compromis a été fait entre la gauche et des députés du camp gouvernemental mercredi en commission, mais "il est trop tôt pour dire s'il conviendra à tous", estimait une source au groupe Renaissance.