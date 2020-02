Régler ses impôts, amendes, la crèche ou la cantine dans les bureaux de tabac sera bientôt possible

À partir du 24 février, plus de 600 bureaux de tabac situés dans dix départements proposeront aux contribuables de régler leurs factures, taxes et autres impôts locaux dachez leur buraliste. Une pratique qui pourrait être généralisée dans l'ensemble des bureaux de tabac cet été.

(Photo d'illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

Les Français pourront, à partir de l'été 2020, régler leurs impôts, leurs amendes mais aussi leurs factures de crèche, de cantine ou d'hôpital dans les bureaux de tabac, en espèces ou par carte bancaire, avaient annoncé l'été dernier la confédération nationale des buralistes et la Française des jeux (FDJ). Les deux partenaires avaient remporté un appel d'offres public de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) pour "multiplier les lieux de paiements, se rapprocher du domicile des contribuables et leur proposer des horaires plus larges."

Une première phase de tests va être lancée à partir du 24 février et 4 mars dans plus de 600 bureaux de tabac situés dans dix départements (Corrèze, Côtes-d'Armor, Corse du Sud, Gard, Loire, Marne, Oise, Haute-Saône, Yvelines, Vaucluse), rapporte mardi 18 février L e Parisien . "En avril, neuf nouveaux départements offriront cette possibilité avant un déploiement total à l'été 2020, si Bercy donne son aval" , précise le quotidien.

Le paiement des factures de crèche, de cantine d'hôpital ou encore celui des amendes pourra se faire en espèces pour des montants inférieurs à 300 euros ou en carte bancaire sans limitation de montant, précise la DGFiP. Le règlement des impôts, qu'il soit effectué en espèces ou par carte bancaire, ne pourra se faire, lui, que jusqu'à 300 euros.

Pour qui ? Comment ?

Cela concerne les Français qui se déplacent dans les centre des impôts, où le paiement en espèce est souvent interdit, pour régler leurs impôts. Cela sera toujours possible, mais la DGFiP espère ainsi désengorger les trésoreries. "Nous estimons qu'environ deux millions de paiements seront faits chaque année chez les buralistes , explique Bercy au Parisien . Si la majorité des contribuables privilégient aujourd'hui les versements dématérialisés, certains profils plus fragiles se déplacent toujours au guichet."

Comment cela va-t-il fonctionner ? "Pour le contribuable, il suffira de venir dans son bureau de tabac avec la facture qu'il voudra payer, explique Philippe Coy, le président de la Confédération nationale des buralistes, dans les colonnes du Parisien. Sur la machine où vous scannez et payez habituellement votre ticket de Loto, vous pourrez scanner le code QR qui figurera sur votre facture ou votre feuille d'impôt et avoir accès à différents types de règlements, en carte ou en espèces."

La DGFiP tient à rassurer : "L'idée est évidemment de maintenir le secret fiscal des contribuable". Le buraliste ne pourra pas savoir si le règlement servira à payer la taxe foncière ou une amende. Et si ce dernier va être formé à distance pour "répondre aux questions simples sur les modalités d'encaissement", il ne pourra néanmoins pas répondre à toutes les questions d'ordre fiscale, précise Bercy.

Pour chaque paiement, l'État versera 1,5 euro au buraliste. Logiquement, ce nouveau service devrait ainsi coûter 3 millions d'euros.