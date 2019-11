Règle des 3% de déficit, «un débat d'un autre siècle» : pourquoi Macron a changé d'avis

Oubliez le candidat à la présidentielle de 2017, qui avait fait de la rigueur budgétaire son mantra ? Fin 2019, Emmanuel Macron balaie ses vieilles certitudes concernant la règle sur le maintien du déficit public des pays de la zone euro sous la barre des 3 % de la richesse produite (le fameux PIB). Dans une interview fleuve accordée à l'hebdomadaire anglais The Economist, et publiée ce jeudi, le chef de l'Etat a en effet estimé que les fameux 3 % relevaient d'un « débat d'un autre siècle ».« Nous avons besoin de plus d'expansionnisme, de plus d'investissement. [...] L'Europe ne peut pas être la seule zone à ne pas le faire », estime le président en faisant clairement allusion aux investissements massifs des Chinois et des Américains.Pourquoi cette déclaration, publiée dans un journal destiné aux élites internationales, est-elle explosive ? Parce qu'elle remet en cause l'orthodoxie financière de l'Union européenne. LIRE AUSSI > L'incroyable histoire de l'invention de la règle des 3%En 1992, lors du traité de Maastricht, les pays de l'UE avaient en effet adopté des critères pour garantir l'équilibre budgétaire. Premier d'entre eux, véritable règle d'or : contenir le déficit de chaque Etat membre en dessous de 3 % de son PIB.«Une réforme macroéconomique de la zone euro»Ni une ni deux, ces déclarations ont donc provoqué de vives réactions en France et en Europe. À la Banque centrale européenne (BCE), à Francfort, on s'agace. Un responsable peste : « La France ne fait pas partie des Etats qui ont de la marge, elle s'est déjà lâchée avec les 10 milliards d'euros de réformes en faveur des Gilets jaunes ! » Sous-entendu : le chef de l'Etat français aurait mieux fait de se taire. D'autant qu'avec un déficit à 3,1 % en 2019, la France est toujours officiellement en dehors des clous. Pour autant, elle prévoit un déficit à 2,2 % en 2020.Du côté de Bruxelles, on est moins ...