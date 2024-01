Régis Le Bris : « Personne n’est heureux au club »

Quand le merlu ne mord plus.

Avant d’entamer la deuxième partie de saison ce week-end, le coach des Merlus, Régis Le Bris, a donné un entretien au Télégramme ce jeudi, lors duquel il affirme vouloir rapidement rebondir avec l’équipe lorientaise, « très touchée » par la spirale négative du moment de huit matchs : « Personne n’est heureux au club, mais on se doit de rebondir. On cherche des solutions, on travaille spécifiquement avec les joueurs ». L’ancien directeur de la formation lorientaise a tenu à clarifier la situation : « Ce qui se dit dans un vestiaire doit rester dans un vestiaire. Heureusement qu’il y a des tensions (…) il faut du caractère dans un vestiaire, mais tant qu’il y a du respect et du dialogue, il n’y a pas d’ambiguïté » .…

JBC pour SOFOOT.com