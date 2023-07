Régis Le Bris dévoile les dessous de l’arrivée de Benjamin Mendy au FC Lorient

Depuis l’annonce de l’arrivée de Benjamin Mendy au FC Lorient, les interrogations se multiplient à propos de son état de forme, de l’accueil des stades français ou encore des négociations entre le club et le joueur en plein cœur du procès. En conférence de presse ce vendredi, Régis Le Bris n’a éludé aucun sujet. « Cela s’est fait comme beaucoup de recrutements. On a besoin, on construit un effectif avec la volonté de le rendre le plus compétitif possible. (…) Donc la cellule de recrutement a travaillé depuis longtemps sur ce sujet, et à un moment, son nom est arrivé comme une éventualité parmi d’autres » , a expliqué l’entraîneur des Merlus qui se dit « hypersatisfait » de ce transfert.

Après l’acquittement du champion du monde 2018, Régis Le Bris a tenu à s’entretenir avec lui en visioconférence. L’échange dure deux heures alors que « le feeling est très, très vite passé sur la connexion et la compatibilité que l’on peut avoir avec ce qu’il se fait au club ». Même s’il avoue que le fait d’avoir le même agent que Benjamin Mendy, Meïssa N’Diaye, a facilité la prise de contact, le technicien lorientais met la condition physique au premier plan lors du recrutement : « Cela prendra au moins six à huit semaines pour bien poser les fondations. (…) Je pense qu’il est vraiment capable de performer vite, mais qu’il pourrait en souffrir assez rapidement dans les mois qui vont suivre sur la décompression logique. » Quant à l’accueil du public, Régis Le Bris préfère penser que la performance dictera l’ambiance du Moustoir.…

EL pour SOFOOT.com