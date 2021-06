Régionales: sur le marché de Six-Fours, Marine Le Pen vole la vedette à Thierry Mariani

Marine Le Pen et Thierry Mariani, candidat RN aux régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le marché du Brusc-Six-Fours, le 17 juin 2021 dans le Var ( AFP / Christophe SIMON )

"C'est pour dimanche!": sans masque et en veste blanche, Marine Le Pen distribue tout sourire des tracts de Thierry Mariani, son candidat et principal espoir de victoire aux régionales en Provence-Alpes Côte d'Azur, à qui elle vole la vedette jeudi sur le marché du Brusc-Six-Fours (Var).

"La force tranquille c'est nous", lance d'emblée la cheffe du Rassemblement national en arrivant à l'aéroport de Toulon, accueillie par Thierry Mariani dont elle tient le bras.

Marine Le Pen, qui se présente pour la troisième fois à la présidentielle, reprend un slogan de la campagne (victorieuse) de François Mitterrand. Le socialiste avait gagné l'Elysée à sa troisième tentative en 1981.

"Merci d'être venue. Ce sera une belle journée pour un avenir différent pour notre région", savoure M. Mariani, qui n'a pas sa carte du parti et est donné gagnant au second tour face au président sortant LR Renaud Muselier, y compris (mais dans la marge d'erreur) en cas de retrait de la gauche.

Marine Le Pen assume de faire campagne à ces élections régionales et départementales des 20 et 27 juin sur des thèmes nationaux, comme la sécurité, qui n'est pas une compétence des régions.

- "Marionnette" -

"C'est pour mettre sur le frigo", répète-t-elle sur le marché du Brusc-Six-Fours en glissant un tract dans le panier d'une cliente.

"Je n'ai trouvé qu'une personne qui ne vote pas pour toi", se félicite-t-elle à l'adresse de Thierry Mariani, qui ne pipe mot à ses côtés. "Attention à la poussette", dit-il seulement aux journalistes, nombreux à les suivre jeudi dans le Var.

Une marchande de vêtements vient faire un selfie. "Vous avez des fans du côté de Nice", assure-t-elle à Marine Le Pen, qui vole la vedette à sa tête de liste, comme souvent dans ses déplacements de soutien aux candidats.

La cheffe du RN, lunettes de soleil sur le nez, dit sa "joie d'être ici avec Thierry Mariani dans la dernière ligne droite d'une campagne qui va aboutir à une véritable alternance". La Paca avec Renaud Muselier "c'est le bonnet d'âne quasiment des régions françaises. Or nous visons l'excellence", ajoute-t-elle.

A l'instar de M. Mariani, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, le RN a ouvert à ce scrutin ses listes à des candidats "d'ouverture" extérieurs au parti pour séduire notamment les électeurs de la droite, qui se déchire sur l'opportunité de s'allier ou pas avec LREM. M. Muselier, qui a accueilli des candidats du parti présidentiel sur sa liste, a provoqué un psychodrame en Paca.

M. Muselier, c'est "la marionnette" d'Emmanuel Macron, et sa liste, de la "magouille électorale", a taclé lors d'un point presse Marine Le Pen.

- "Obscurantisme" -

Le même jour, 80 personnalités, issues pour beaucoup du monde de la culture, ont appelé, dans une tribune publiée sur le site de L'Obs, à voter pour M. Muselier seul "rempart" à leurs yeux contre "l'obscurantisme" du RN.

Thierry Mariani avait récemment affirmé sur FranceInfo qu'il "couperait les subventions" aux associations pour la "promotion de certaines communautés", y compris LGBT ou "d'origine étrangère".

Marine Le Pen et Thierry Mariani, candidat RN aux régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur lors d'une conférence de presse, le 17 juin 2021 à Toulon, dans le Var ( AFP / Christophe SIMON )

Il a assuré jeudi que "les menaces qu'on a présentées" sur Fréjus, ville tenue par le RN David Rachline, "ont fait flop".

En vue du premier tour dimanche, la cheffe du RN, qui a aussi visité l'école nationale des scaphandriers à Fréjus, a appelé "à la mobilisation", accusant le gouvernement "d'organiser l'abstention" en ne communiquant pas suffisamment, à ses yeux, sur le scrutin.

"Je serai au rendez-vous dimanche", lui assure Johnny, un retraité qui vote pour elle depuis longtemps, mais n'a pas sa carte au RN.

"On a tout essayé depuis 50 ans, il faut essayer le RN", dit-il. "Avec le Covid les gens sont fatigués" et "ils sont fatigués de voir à la télé des agressions, des meurtres (...) A la piscine on m'interdit de mettre un short de bain mais on va autoriser le maillot de bain islamiste", s'insurge-t-il.

"On a trop d'étrangers", ajoute Marie-Christine, qui avait été déçue que Marine Le Pen échoue en 2017 face à Emmanuel Macron mais revotera pour elle en 2022.

Hugues Fonpa, un motard de 63 ans à la grande moustache blanche, lui, "n'en a rien a faire des grands guignols qui se promènent" sur les marchés et ne votera pas dimanche.

