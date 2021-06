Régionales: selon Patriat, LREM a "des cliqueurs" plutôt que des militants

François Patriat le 21 octobre 2020 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le sénateur LREM de la Côte-d'Or, François Patriat, a déploré mardi que le mouvement présidentiel soit "trop virtuel" et "trop dans l'entre-soi", deux jours après le premier tour des régionales et départementales lors desquelles la macronie a essuyé une sévère défaite.

La République en marche "est un mouvement qui est, à mon avis, trop virtuel: on est trop dans l'entre-soi, on n'a pas de militants, on a des cliqueurs", a fait valoir l'ancien ministre socialiste sur Public Sénat, en référence à l'adhésion à LREM qui se fait par un simple clic sur internet, sans cotisation.

Le sénateur, réputé proche d'Emmanuel Macron, a toutefois voulu relativiser la contre-performance de LREM lors du scrutin de dimanche. "Nous sommes en deçà des espérances que nous avions pour le premier tour des élections régionales, (mais) qui peut penser qu'un mouvement né il y a quatre ans est en mesure de gagner les régions ?", a-t-il lancé, en appelant à "ne donner aucune portée nationale à ces scrutins locaux".

François Patriat a encore estimé que "ce n'est pas En Marche qui accompagnera le président de la République à la présidentielle, ce sera bien au-delà", en considérant qu'il "faut un mouvement de la majorité présidentielle en agrégeant le MoDem, Agir, Territoires de progrès", soit les partenaires actuels de la majorité destinés à se réunir dans une "maison commune", dont la construction est toujours en chantier.

Interrogé sur les déclarations du sénateur, le numéro un de LREM, Stanislas Guerini, a expliqué que "bien sûr, les lendemains d'élections, on cherche tous les raisons du résultat", en contestant toute "absence de mobilisation militante dans cette campagne".

"Les militants, ils sont à LREM. Il ne faut pas balayer la qualité des campagnes et des candidats, dont je trouve qu'ils ont mené des campagnes valeureuses", a-t-il poursuivi.

