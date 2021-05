Régionales: Pécresse largement en tête en IDF, selon un sondage

Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, le 8 avril 2021 à Nogent-sur-Marne, près de Paris ( POOL / BERTRAND GUAY )

La présidente sortante de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (Libres!, ex-LR) sortirait largement en tête du premier tour des élections de juin, avec 33% d'intentions de vote, selon un sondage Ifop-Fiducial pour Le Journal du Dimanche.

Mme Pécresse devance dans cette enquête le candidat du Rassemblement national Jordan Bardella (16%) et celui de la majorité présidentielle Laurent Saint-Martin (15%).

Jordan Bardella (RN), le 1er mai 2021 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

L'actuelle présidente, placée largement favorite dans tous les sondages, fait le plein des électeurs à droite mais grappille aussi dans le camp macroniste: un tiers des personnes interrogées qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017 glisseraient le 20 juin prochain un bulletin Pécresse dans l'urne.

Les trois candidats de gauche sont, eux, donnés dans le même étiage: 11% pour Julien Bayou (EELV), 10% pour Audrey Pulvar (PS) et Clémentine Autain (LFI/PCF).

Laurent Saint-Martin (LREM), 30 avril 2021 à Rambouillet ( POOL / Ludovic MARIN )

Ce sondage ne teste cependant pas de configuration de second tour, pour lequel la question d'un regroupement à gauche se pose.

L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1.707 personnes inscrites sur les listes électorales d'Ile-de-France, âgés de 18 ans et plus, interrogées par Internet du 11 au 18 mai 2021. Marge d'erreur comprise entre 1 et 2,2.

jmt/dlm