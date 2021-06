Régionales: les écologistes veulent incarner le "vote utile"

Les têtes de liste écologistes aux élections régionales de juin, rassemblées mardi à Paris, ont dit vouloir capter le "vote utile" et déjouer à la fois le "greenbashing" et le "tous écolo" affiché par leurs adversaires.

"Les régions ne sont pour nous ni un tremplin, ni un passe-temps, on croit en ce levier", a déclaré le chef d'EELV Julien Bayou, candidat à la présidence de l'Île-de-France, lors d'une conférence de presse.

Interrogé sur le rôle des écologistes dans les alliances à géométrie variable des formations de gauche au premier tour, il a argué: "C'est l'écologie qui rassemble, qui est centrale. Le vote utile c'est le vote écologiste. J'ai l'impression que la gauche s'écologise, ce qui a permis de faire des rassemblements plus ou moins larges".

Pour Charles Fournier, qui bénéficie du soutien de La France insoumise et qui se présente en Centre-Val-de-Loire face au sortant socialiste, dont il était un vice-président, les écolos sont "le trait d'union qui rend possible des alliances entre LFI, le PS ou encore le PCF".

Jean-Laurent Félizia, qui en PACA a conclu une alliance avec l'ensemble des partis de gauche à l'exception de LFI et de la composante citoyenne, au terme d'un feuilleton rocambolesque, a estimé qu'"on a montré à quel point on a été capable de rassembler".

En Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Grébert, qui n'a pas réussi à éviter une candidature socialiste avec Najat Vallaud-Belkacem et communiste et insoumise avec Cécile Cukierman, a mis en garde: "Il n'y aura pas d'écologie sans les écologistes", qui sont les seuls selon elle à refuser "la logique productiviste et la croissance effrénée".

Pour autant, les candidats ont tous insisté sur le lien entre écologie et emploi de leur programme. Comme Julien Bayou en Île-de-France et son "Green new deal" qui créerait "300.000 emplois", ils ont décliné des mesures de soutien à la transition écologique, qui serait le "moteur de l'économie de demain", selon la formule du candidat en Occitanie Antoine Maurice.

La candidate en Bretagne Claire Desmare-Poirrier a estimé que les écologistes devaient trouver un chemin entre discours "tous écolo" de leurs concurrents, à ses yeux insincère, et le "greenbashing" qui sévit contre les propositions concrètes d'EELV, par exemple sur l'éolien.

