Régionales : la gauche peut remporter au moins sept régions, estime Olivier Faure

Il a promis qu'il n'y aura "pas de divisions" pour le second tour du scrutin.

Olivier Faure à Paris, le 16 juin 2021. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Les différentes listes de gauche peuvent remporter au moins sept régions dimanche prochain, a estimé le premier secrétaire du PS Olivier Faure, lundi 21 juin sur RTL.

"Je pense que nous pouvons gagner sept régions dimanche prochain, cinq régions déjà détenues par la gauche (où les présidents PS sortants sont tous en tête, NDLR) et deux régions, Pays de la Loire et Île-de-France, où nous pouvons l'emporter", a-t-il affirmé. Dans ces deux dernières régions, ce sont les candidats écologistes qui sont arrivés en tête de la gauche, et vont donc mener la liste d'union.

Olivier Faure estime qu'il "n'est pas impossible" qu'un "sursaut démocratique" des électeurs ait lieu entre les deux tours. Dans ce cas, "la Normandie n'est pas inaccessible, et y compris d'autres régions peuvent devenir des enjeux à la condition d'une mobilisation très forte de celles et ceux qui se reconnaissent dans ce bloc social et écologique ", a-t-il poursuivi.

"Beaucoup nous ont dit 'on ne supporte plus les divisions'. Et bien au 2e tour, il n'y aura pas de divisions , il y aura un élan créé par ce rassemblement et je souhaite qu'il porte ses fruits et que dimanche prochain nous ayons d'autres surprises positives", a-t-il ajouté.

"Possibilité de victoire" en 2022

Pour lui, les résultats du premier tour des régionales ont montré qu'"il y a une possibilité de victoire" de la gauche au niveau national l'année prochaine, avait-il dit un peu plus tôt sur France Inter. "Je ne vous dis pas que c'est ce qui se passera, je vous dis que c'est possible", a-t-il insisté, soulignant que "la réalité, c'est que les sondages se sont plantés aux européennes, ils se sont plantés aux municipales et se sont plantés aux régionales" .

"Depuis hier nous savons que les Français ont choisi majoritairement de prendre soit les candidats de la droite, soit les candidats de la gauche, et en réalité, le bloc social et écologique est même devant celui de la droite", a-t-il poursuivi.

Pour Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et candidat de son parti à la présidentielle, le score des listes de gauche aux régionales "s'inscrit dans la suite de ce que nous venons de faire dans les grande villes de France aux municipales". "Ce n'est pas une surprise que la gauche aujourd'hui fasse plus que résister, elle est en passe de l'emporter", a-t-il insisté sur Cnews, et "peut-être même dans deux régions, l'Île-de-France et les Pays de la Loire". "Donc nous sommes, oui, en conquête. C'est ça le nouvel espoir à l'issue des régionales", a-t-il insisté.

Pour lui, "même si les Français ont peu voté, ils n'ont pas voté pour" LREM et le RN : "Ils ont plutôt montré que voter extrême droite ce n'était pas la solution" , et pour la majorité, avec "15 ministres engagés" et "à ce point disqualifiés, c'est la politique du gouvernement qui est disqualifiée". "Le président de la République doit faire un remaniement" et faire "bifurquer" sa politique", estime Fabien Roussel, qui précise que s'il était Premier ministre, "bien sûr" il démissionnerait.