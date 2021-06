Régionales : Jean-Luc Mélenchon dénonce le "sectarisme" d'EELV et du PS

Selon le leader insoumis, si les discussions pour former des alliances pour le second tour ont échoué en Bretagne, en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, la faute en revient aux écologistes et aux socialistes.

Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, le 17 juin 2021. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Si en Île-de-France et en Centre-Val-de-Loire, EELV, PS et LFI se sont rassemblés en vue du second tour des élections régionales après un premier tour dispersé, les discussions ont échoué en Bretagne, en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Selon le patron de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, l'échec de ces discussions est la suite logique du "sectarisme" dont écologistes et socialistes auraient fait preuve à l'égard des Insoumis.

Un constat que le leader insoumis développe dans sa note de blog portant sur le premier tour des élections. "En Occitanie, encouragée au sectarisme, au deuxième tour Carole Delga expulse EELV", estime Jean-Luc Mélenchon qui cite ensuite le député européen EELV David Cormand, qui regrette que les "habitudes du PS (aient) la vie dure". Le patron des Insoumis ironise alors : "L'excellent personnage oublie comment ses propres camarades occitans, candidats à un 'rassemblement large' avec (Carole) Delga, ont refusé de faire liste commune avec les Insoumis, persuadés qu'ils seraient rachetés au deuxième tour par la divine Carole".

Jean-Luc Mélenchon cingle : "'On n'avait pas prévu ça', gémit leur tête de liste (Antoine Maurice, EELV). Ce camarade est lui-même tout aussi peu doué pour 'le leadership de rassemblement large' alors que nous l'avions accepté comme tête de liste à Toulouse et même pour la liste commune que nous souhaitions en Occitanie". Le leader insoumis insiste : "Même sectarisme EELV en Nouvelle-Aquitaine et Bretagne où, expulsés par le PS, les Verts récusent néanmoins la fusion avec les Insoumis". Avant de pilonner la présidente sortante en Occitanie : "Carole Delga tellement 'PS seulement' a dit qu'elle ne voulait pas d'Insoumis chez elle. Sans doute beaucoup d'entre eux vont vouloir éviter de l'encombrer ou de la mettre mal à l'aise avec leurs bulletins de vote".

Ces déclarations s'inscrivent dans les reproches répétés que Jean-Luc Mélenchon a adressés ces derniers mois à EELV et au PS pour ces élections régionales. Il s'est notamment plaint, avant le premier tour, que LFI ait été écartée de l'union de la gauche en PACA - qui s'est retirée au second tour afin d'empêcher la victoire du RN. Pour Jean-Luc Mélenchon, avec ces régionales, "le tableau est profondément remanié, mais sûrement pas comme le croient et le disent les affidés du système". Il a promis d'en livrer les "leçons" pour sa candidature présidentielle après le deuxième tour.