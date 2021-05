Régionales/Ile-de-France: Bayou confiant dans un rassemblement derrière les Verts au second tour

Julien Bayou, tête de liste EELV pour les régionales en Ile-de-France, s'est dit jeudi confiant dans la capacité de la gauche à se rassembler derrière les Verts au second tour des régionales.

"J'avais un objectif dès le début de la campagne: sortir (au premier tour) en tête d'un possible rassemblement" pour le second. "C'est le cas. Les trois ou quatre derniers sondages me mettent en tête à gauche", a affirmé M. Bayou, lors d'un déplacement à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) et dans le XVIIIe arrondissement de Paris.

Selon le candidat EELV, "l'enjeu est de continuer sur cette dynamique et de l'emporter au second tour face à Valérie Pécresse", présidente sortante (Libres!, ex-LR) et candidate à sa réélection. Le vote écologiste est "un vote utile car c'est l'écologie qui peut rassembler largement", a-t-il insisté.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour le JDD dimanche 23 mai, les trois candidats de gauche sont donnés dans un mouchoir de poche: 11% pour Julien Bayou, 10% pour Audrey Pulvar (PS) et 10% pour Clémentine Autain (LFI/PCF).

"Valérie Pécresse ne sert que le Rassemblement national et que Marine Le Pen quand elle ne veut pas d'un débat démocratique républicain sur la vie quotidienne des Franciliennes et des Franciliens", a affirmé Yannick Jadot, député européen et potentiel candidat à la primaire des Verts en septembre, qui accompagnait M. Bayou dans son déplacement. M. Jadot figure en dernière position sur la liste parisienne des Verts.

npk/cs/nm