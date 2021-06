Régionales en PACA : Jean-Laurent Félizia n'aura pas le soutien d'EELV s'il maintien sa liste, menace Julien Bayou

Il sera également exclu du parti s'il refuse de se plier aux instructions.

Julien Bayou à Paris, le 20 juin 2021. ( AFP / LUCAS BARIOULET )

"Le risque est trop élevé". Le secrétaire national d'EELV, Julien Bayou, a assuré lundi 21 juin que le candidat écologiste aux régionales en Paca, Jean-Laurent Félizia, n'aurait pas le soutien du parti s'il refusait de fairre barrage au RN en retirant sa liste.

"On ne considère pas qu'on peut jouer cette élection aux dés. Le risque Rassemblement national est trop élevé et nous considérons le Rassemblement national comme une menace pour la démocratie et donc on en tire toutes les conséquences", a-t-il expliqué sur franceinfo .

"Si cette liste venait à se maintenir, elle n'aura pas le soutien d'Europe Écologie-Les Verts. Elle n'aura pas le soutien du PS ou du Parti communiste", a ecnore expliqué Julien Bayou, promettant également que Jean-Laurent Félizia serait également exclu du parti.

La liste RN de Thierry Mariani (36,38%) est arrivée dimanche soir devant le sortant LR Renaud Muselier (31,91%). Le troisième homme Jean-Laurent Félizia (EELV/PS/PCF) (16,89%), a dit vouloir se maintenir au second tour, amenant dans la nuit le bureau exécutif d'EELV à lui retirer son soutien pour faire barrage au RN.

Régionales : les résultats du 1er tour ( AFP / )

Lundi la porte-parole d'Europe Ecologie Les Verts (EELV) Eva Sas a également demandé "solennellement" à Jean-Laurent Félizia, de retirer sa liste pour faire barrage au Rassemblement national. "Nous avons toujours pris nos responsabilités face au Rassemblement national et nous les prenons encore aujourd'hui en demandant solennellement à Jean-Laurent de retirer sa liste", a déclaré Eva Sas sur LCI .

"Pour nous écologistes, il n'est pas question de faire de Paca, de fait, la première région qui échoirait au Rassemblement national", s'est alarmée la porte-parole.

"Je comprends que des militants qui ont fait campagne en Paca pour défendre leurs idées, pour défendre le projet écologiste, aient du mal effectivement à prendre cette décision-là", a reconnu la porte-parole. Mais "nous allons continuer à essayer de le convaincre. Je suis confiante sur le fait qu'il entende nos arguments", a-t-elle avancé, tout en précisant, elle aussi, que Jean-Laurent Félizia "n'aura pas le logo EELV" pour le deuxième tour s'il se maintenait.