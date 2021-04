Régionales en Ile-de-France: un premier débat sans Pécresse ni Bardella

Les principaux adversaires de Valérie Pécresse pour la région Ile-de-France, hormis le candidat RN Jordan Bardella, non invité, ont présenté mardi leurs propositions sur l'économie sociale et solidaire (ESS), critiquant le bilan de la présidente sortante, défendu par une de ses vice-présidentes.

Deux heures durant, Audrey Pulvar (PS), Julien Bayou (EELV/Génération.s), Clémentine Autain (LFI/PCF), Laurent Saint-Martin (LREM) ont échangé lors de ce débat à Paris sur "un vrai secteur économique", selon Mme Pulvar, pour qui l'ESS est une "partie de la solution face à l'enjeu de l'urgence climatique et des inégalités qu'il aggrave".

Mme Pécresse (Libres!, ex-LR), qui n'a pas encore fait acte de candidature, s'est fait représenter par Alexandra Dublanche, sa vice-présidente chargée du développement économique. "C'est une audition des candidats déclarés", a fait valoir son entourage.

L'organisateur, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (Cress) Ile-de-France, avait choisi de ne pas inviter M. Bardella, candidat du Rassemblement National.

Mme Dublanche a dénoncé "un débat avec des contre-vérités non stop", défendant le "bon bilan" de Valérie Pécresse sur l'économie sociale. "La région a mis les moyens pendant la crise en déployant des dispositifs spécifiques pour l'ESS et en essayant aussi d'entraîner l'économie plus traditionnelle vers ces solutions de durabilité", a-t-elle soutenu à l'issue du débat.

M. Bayou a reproché à Mme Pécresse d'avoir "diminué le budget (de ce secteur) de 40%, diminué de moitié le soutien au monde associatif et supprimé ses emplois tremplins". Sa proposition phare est de "critériser les aides économiques" afin de les attribuer à des entreprises dont l'activité est "compatible avec l'accord de Paris" sur le climat et qui respectent l'égalité salariale femmes-hommes.

Mme Autain a elle suggéré "un investissement de plusieurs milliards d'injections dans l'économie francilienne par le biais de chèques franciliens qui seraient abondés par la région mais peut-être par d'autres", fléchés vers des activités culturelles ou des commerces "socialement intéressants, véritablement utiles" et tournés vers une "production durable".

Mme Pulvar a rappelé sa proposition d'un passe pour les jeunes Franciliens afin de regrouper "l'ensemble des aides départementales, régionales et gouvernementales auxquelles ils ont droit", et d'une aide supplémentaire de 150 euros par mois "pour les 100.000 à 150.000 jeunes les plus précaires".

Candidat de la majorité présidentielle, M. Saint-Martin a retenu six des 11 propositions de la Cress IDF, dont celle d'un "2e étage du fonds urgence ESS que la région pourrait abonder" à hauteur de 2.000 à 5.000 euros par entreprise et celle d'une "foncière régionale pour développer l'ESS".

