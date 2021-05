Régionales en Île-de-France : Clémentine Autain veut des transports gratuits pour certaines catégories

Si elle est élue à la tête de la région parisienne, la candidate de La France insoumise veut accorder la gratuité des transports en commun aux moins de 25 ans, aux bénéficiaires des minimas sociaux, puis aux retraités.

La députée de La France insoumise Clémentine Autain, le 4 janvier 2021. ( AFP / JOEL SAGET )

C'est l'un des grands enjeux de la campagne des régionales, et notamment en Île-de-France : les transports en commun. Alors que l'adjointe à la mairie de Paris Audrey Pulvar , tête de liste soutenue par le PS, plaide pour leur gratuité, financée par une "fiscalité écologique", sa rivale de La France insoumise Clémentine Autain est elle favorable à des transports gratuits pour certains catégories.

Si elle est élue à la tête de la région parisienne, la députée LFI de Seine-Saint-Denis a affirmé jeudi 13 mai sur BFMTV qu'elle accordera la gratuité des transports "au moins de 25 ans" ainsi qu'à "tous les bénéficiaires des minimas sociaux" . Elle espère ensuite l'élargir aux retraités . "Pour les jeunes, c'est 400 millions" d'euros, a-t-elle chiffré, tandis que "le budget d'Île-de-France Mobilités, c'est plus de 10 milliards".

Pour financer cette gratuité, Clémentine Autain a notamment évoqué le versement mobilité, "qu'on peut chercher à augmenter auprès des entreprises ". "On peut aussi imaginer des taxes, comme la taxe sur les SUV ou la taxe sur les poids lourds pour venir financer aussi les transports plus doux. Je pense notamment au vélo puisqu'on a un plan vélo très important", a-t-elle poursuivi. L'Insoumise compte faire grimper les subventions attribuées au deux-roues non motorisés de 2 à 12%, afin de construire de nouvelles pistes cyclables et d'attribuer à chaque gare des places de stationnement sécurisées.