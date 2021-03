Régionales : après le dossier des retraites, revoilà Laurent Pietraszewski

Le secrétaire d'Etat chargé des retraites sera tête de liste dans les Hauts-de-France.

Laurent Pietraszewski, à l'Assemblée nationale, le 3 mars 2020 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Disparu des radars depuis le report sine die de la réforme des retraites, Laurent Pietraszexski va prendre part à la bataille des élections régionales dans les Hauts-de-France, notamment opposé à son actuel président Xavier Bertrand. Le secrétaire d'Etat aux retraites sera tête de liste de la majorité présidentielle. Elu député LREM du Nord en 2017, Laurent Pietraszewski s'est déclaré après avoir "obtenu le soutien" des partenaires de la majorité présidentielle, Modem, Agir et Territoires de progrès, a-t-il indiqué à l'AFP. Il s'est également déclaré sur le site internet de La Voix du Nord .

Les jeunes au programme

"C'est un engagement personnel, qui vient des tripes, c'est la région où je vis, où mes filles sont nées, où j'ai construit ma vie professionnelle", a expliqué cet ancien cadre supérieur d'Auchan, dont la candidature était pressentie depuis plusieurs mois. "Deux mesures emblématiques", représentant 250 M EUR, figureront à son programme.

La première, un "pass-liberté jeunes" de 1.000 EUR, englobera "automatiquement" le pass-culture de 500 EUR, auquel s'ajouteront 500 EUR pour le financement de différents projets dans le domaine de la "mobilité" (permis de conduire, carte Interrail...), de la "formation", de la "santé" (accès à la contraception, séances d'ostéopathie ou de psy...) et du "sport" (abonnement dans une salle de sport...). La seconde vise à "accompagner les 80.000 jeunes de 16 à 25 ans" qui "ont quitté l'école, sans formation et sans emploi et ne font pas la démarche d'aller à Pôle emploi ou à la mission locale".

Interrogé sur l'éventualité d'un désistement au second tour pour faire barrage au RN, comme le PS l'avait fait en 2015, Laurent Pietraszewski a simplement répondu: "ma conviction est que nous serons en tête". Les listes, qui comporteront des "membres de la société civile" , devraient être présentées "dans les semaines qui viennent". Le secrétaire d'Etat a également critiqué "l'ambition personnelle" de Xavier Bertrand, tourné vers "la présidentielle". Il a "un autre agenda, d'autres centres d'intérêt". "A qui fera-t-on croire qu'il se consacrerait à 100% à sa région s'il était élu?".