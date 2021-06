Régionales: appel aux urnes du premier tour

Quelque 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dimanche ( AFP / JEAN-SEBASTIEN EVRARD )

Quelque 48 millions de Français sont appelés aux urnes dimanche pour le premier tour des régionales et départementales, dernier scrutin avant la présidentielle dans dix mois. L'abstention risque de battre des records, alors que le Rassemblement national espère remporter la première région de son histoire.

Le président de la République Emmanuel Macron votera à 12H00 au Touquet dans le Pas-de-Calais, le même département où son adversaire Marine Le Pen glissera un bulletin dans l'urne, à 11H30 à Hénin-Beaumont.

Le Premier ministre Jean Castex remplira son devoir d'électeur à 09h45 à Prades, dans les Pyrénées-orientales.

Les enjeux sont multiples: le RN va-t-il décrocher sa première région ? Quel avenir pour les candidats potentiels à l'Elysée ? La majorité limitera-t-elle la casse ? Quelles alliances pour le second tour, le 27 juin ?

L'abstention risque pourtant d'être le grand vainqueur de ce premier tour, au moment où l'épidémie du Covid, qui a repoussé le scrutin de trois mois, reflue et la vie retrouve un semblant de normalité.

Evolution de la participation aux élections départementales de 1992 à 2015, et aux élections régionales de 1986 à 2015 ( AFP / )

Elle pourrait être nourrie aussi par des dysfonctionnements dans la distribution de la propagande électorale, épinglés samedi par les collectivités et les partis.

Les compétences dévolues aux régions (transports, lycées, formation professionnelle...) et départements (collèges, RSA, aides sociales...) touchent pourtant au plus près à la vie quotidienne des Français.

- Rampe vers l'Elysée -

Mais, au bout d'une campagne anesthésiée par la crise sanitaire, l'intérêt n'a jamais décollé pour un scrutin dont les enjeux sont à la fois exacerbés et dépassés par la proximité de l'élection présidentielle.

La sécurité s'est ainsi immiscée parmi les sujets majeurs, alors qu'elle n'est pas une compétence des régions. Deux candidats potentiels de la droite à l'Elysée, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, ont annoncé qu'ils arrêteraient la politique s'ils n'étaient pas réélus dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France, contribuant à nationaliser l'échéance.

Marine Le Pen et Thierry Mariani, candidat RN aux régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur lors d'une conférence de presse, le 17 juin 2021 à Toulon, dans le Var ( AFP / Christophe SIMON )

Le Rassemblement national compte, lui aussi, utiliser ces régionales comme rampe de lancement pour Marine Le Pen, candidate déjà déclarée pour 2022.

Favorisé par un scrutin à la proportionnelle, le RN est donné en tête au premier tour dans six régions sur treize, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Paca), Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et en Bretagne. Dans les sondages, il talonne les présidents sortants dans les Hauts-de-France, Grand Est et en Normandie.

En 2015, l'élan du parti d'extrême droite était déjà fort à l'issue du premier tour. Mais il s'était brisé contre la digue du front républicain, dressée notamment par le sacrifice du Parti socialiste en Paca et dans les Hauts-de-France.

- Tractations -

Cette fois, le barrage semble plus fragile et les partis traditionnels plus réticents à s'effacer complètement pour les six prochaines années.

L'entre-deux tours promet des tractations intenses, jusqu'au dépôt des listes mardi 18h00. Le psychodrame en Paca, où le rapprochement entre le président LR sortant Renaud Muselier avec LREM a précipité la droite dans une crise ouverte, a donné un avant-goût des empoignades à venir.

Les tensions (gifle au président, candidats enfarinés, polémiques) qui ont marqué la campagne ont culminé samedi par l'altercation entre une candidate communiste et un candidat RN dans les Alpes-Maritimes.

Valérie Pécresse, candidate pour la région Ile-de-France aux régionales, avant un débat télévisé, le 14 juin 2021 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Il y a six ans, la droite et le centre étaient parvenus à conserver sept régions et le PS cinq. Depuis, ces deux grandes forces de gouvernement ont dévissé au niveau national, mais comptent sur leur ancrage local pour limiter les dégâts.

Les ex-LR Valérie Pécresse et Xavier Bertrand restent bien placés, tout comme Jean Rottner dans le Grand Est et Laurent Wauquiez, autre postulant possible à l'Elysée, en Auvergne-Rhône-Alpes.

La position du PS est plus précaire, alors que les Verts comptent profiter de la dynamique qui les a portés à la tête de plusieurs grandes villes aux municipales. Les écologistes misent notamment sur un succès en Pays de la Loire avec Matthieu Orphelin.

La majorité présidentielle aborde le scrutin avec des ambitions modestes, avec le ministre Marc Fesneau, un MoDem comme principal atout dans le Centre-Val-de-Loire. La majorité cultive surtout l'espoir de se placer en position de faiseurs de rois.

Carte de France rassemblant les principales personnalités politiques candidates aux élections départementales, régionales et territoriales de juin 2021 ( AFP / )

En cas de grosse claque, la question d'un remaniement gouvernemental risque de se poser, alors qu'Emmanuel Macron doit exposer début juillet la feuille de route pour la dernière année de son quinquennat qu'il souhaite "utile".

Pour les élections départementales, le scénario est identique: les sortants devront faire face à la poussée du RN, qui là non plus ne détient aucun département.

Cinq collectivités d'outre-mer - Mayotte, la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique - sont également appelées aux urnes pour renouveler les élus de leur département, régions ou collectivité territoriale.

