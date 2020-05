Réginald Becque : "Après la finale, on est allé au Lido"

C'est peut-être l'image la plus symbolique de l'histoire de la Coupe de France. Celle où le monde amateur tient la coupe en symbiose avec le monde professionnel lors de la finale Calais-FC Nantes (1-2), le 7 mai 2000. Et sur la droite de cette image, c'est Réginald Becque, capitaine des sang et or qui représente ce football amateur.



Très particulier. On assiste d'abord au levé de rideau, la finale de la Gambardella avec Lille qui jouait, je crois, à l'époque (contre Auxerre (0-1) ndlr). On prend un peu l'ambiance du stade et on le voit se remplir progressivement. Ensuite on accède aux vestiaires, qui sont, comme ceux de l'Equipe de France, énormes. On n'est pas tellement habitués à ce genre d'environnement. Ensuite il y a la causerie du coach et on s'aperçoit que le stade est quasiment plein avec beaucoup de calaisiens. Puis enfin, l'entrée sur le terrain et la présentation des joueurs au président de la République, Jacques Chirac. C'est un moment très particulier pour un match de football. Puis Mr Colombo donne le coup d'envoi du match... pour nous.Ce match, on le démarre un peu difficilement. Nantes fait un bon pressing. Mais on se créé quelques situations dangereuses. On arrive à marquer au bout de 20-25 minutes je crois, sur un corner mal dégagé des nantais, où Jérome Dutitre met le ballon entre les jambes de Micka Landreau. On revient aux vestiaires avec un avantage d'un but, ce qui était déjà assez exceptionnel pour nous, puisqu'en plus c'était la première fois où l'on menait contre une équipe professionnelle. Après, la deuxième période... Je crois qu'on a accusé le coup physiquement, on n'a pas très bien repris. Nantes marque assez rapidement et puis après on tient tout le match et vient ce coup du sort, cette décision arbitrale qu'on a accepté mais dont on peut encore discuter aujourd'hui (pénalty de Sibierski (1-2) ndlr).Ouais, ouais. Micka vient me voir pour me demander si ça me dit de soulever la Coupe avec lui, pour le symbole entre le football professionnel et le football amateur et puis aussi pour nous récompenser quelque part de notre parcours. Donc j'ai accepté. Et c'est vrai que c'est une