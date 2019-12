Régimes spéciaux de retraite : quelles seront les générations épargnées

Matignon et l'Élysée sont sur le pied de guerre. Il s'agit de préparer les ultimes arbitrages qui seront présentés demain par le Premier ministre, Édouard Philippe à 12 heures, devant le Conseil économique, social et environnemental (Cese) sur la réforme des retraites. Un ultime dîner de travail en présence des ministres concernés (Agnès Buzyn, Jean-Paul Delevoye, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, s'il rentre à temps de Russie où il est en déplacement), ainsi que les poids lourds de la majorité.Il va notamment falloir fixer la première génération, déjà entrée sur le marché du travail, qui sera concernée par le régime universel. Dans le rapport Delevoye de juillet, ce devait être celle née en 1963, c'est-à-dire, en réalité, à 5 ans de l'âge de la retraite en 2025. Selon Les Échos, le gouvernement pourrait finalement aller aussi loin que la génération de 1975, qui a fêté ses 44 ans en 2019. « C'est la génération de 1975 qui tient la corde, », confirme au Point une source proche du dossier très bien informée. Ce qui permettrait de ne pas bouleverser les attentes des gens qui ont déjà bien entamé leur carrière. En réalité, cette façon de présenter les choses est commode, mais les gens concernés seront en réalité ceux qui sont à 18 ans de la retraite à 62 ans (l'âge légal de départ dans le public et le privé) et non plus 5. Or, les titulaires des régimes spéciaux de retraite, eux, bénéficient de départs...