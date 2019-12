Régime universel, système à points, âge pivot : les grandes questions que pose la réforme des retraites

Le gouvernement prévoit toujours de donner ses arbitrages avant la fin de l'année. L'exécutif défend une réforme « plus juste » qui demandera de « travailler plus longtemps ».

Un système « plus juste, plus équitable et plus solidaire » : c'est ainsi que l'exécutif justifie sa volonté de mettre en place une réforme universelle des retraites, promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle en 2017. Après plus de deux ans de concertations, menées par Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire chargé du dossier, Edouard Philippe devrait donner, avant la fin de l'année, ses arbitrages.

A cette occasion, le premier ministre, qui a répété qu'il faudra « travailler plus longtemps », devrait aussi indiquer de quelle manière il entend équilibrer les comptes d'ici à l'entrée en vigueur du nouveau système, prévue au départ pour 2025. A cette date, le Conseil d'orientation des retraites a anticipé un déficit compris entre 8 et 17 milliards d'euros. A l'approche de la mobilisation du 5 décembre, l'exécutif a cependant entretenu le flou, martelant que beaucoup de sujets restaient ouverts, notamment les transitions entre l'ancien et le futur système.

Qu'est-ce qu'un régime universel ?

Les quarante-deux régimes de base et complémentaires qui cohabitent actuellement seront fondus dans un système universel qui concernera tous les actifs. Les mêmes règles seront appliquées aux salariés du privé, fonctionnaires, indépendants, professions libérales, agriculteurs, élus... Un changement qui scelle la fin des régimes spéciaux (SNCF, RATP, Opéra de Paris...).

Qu'est-ce qu'un système par points ? ... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr