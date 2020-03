"Régaler pour réconforter": les chefs et traiteurs au chevet des soignants

"Chefs, à vos fourneaux, régalez nos héros !": des cuisines de l'Elysée aux restaurants étoilés, bistrots et commerçants de Lille, Paris, ou Bordeaux, des professionnels s'organisent pour "réconforter" les soignants éprouvés par leur combat contre le coronavirus, leur livrant mets et provisions.

Volaille au sésame, focaccia farcie, financier pomme-miel... Loin des traditionnels sandwiches et plateaux de cantine, 160 soignants des services de réanimation des hôpitaux de Bobigny (Seine-Saint-Denis) et Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), en première ligne face à l'épidémie de Covid-19, ont reçu dimanche une livraison spéciale: des repas concoctés par six chefs réputés dont Anne Legrand, Clio Modaffari ou Laurent Trochain, dans les cuisines de leurs restaurants gastronomiques.

Quelques jours plus tôt, 70 portions de pâté en croute avaient été préparés par le chef de l'Elysée Guillaume Gomez pour des médecins militaires. Mercredi, plusieurs restaurants doivent cette fois "régaler les papilles" de soignants d'Argenteuil (Val d'Oise), Saint-Denis, Montreuil (Seine-Saint-Denis) ou Limoges (Haute-Vienne).

Lancée au départ avec l'APHP par M. Gomez et le critique culinaire Stéphane Méjanès, et coordonnée par la société TipToque - spécialisée dans la livraison de repas gastronomiques aux entreprises - l'opération baptisée "Les chefs avec les soignants" doit maintenant "s'étendre partout", sourit M. Méjanès,

