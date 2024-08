"Regain d'espoir" chez les démocrates au premier meeting de Kamala Harris et Tim Walz

La vice-présidente des États-Unis et candidate démocrate à l'élection présidentielle de 2024, Kamala Harris, et Tim Walz, son colistier et gouverneur du Minnesota, lors d'un meeting de campagne à Philadelphie (Pennsylvanie), aux Etats-Unis, le 6 août 2024 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

"Le rêve de Martin Luther King": les supporters démocrates de la candidate à l'élection présidentielle de novembre Kamala Harris sont venus l'applaudir en nombre mardi en Pennsylvanie, galvanisés par la nomination de son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz.

"Oh my God", s'exclame Joyce Meder, cette campagne "rassemble vraiment tout le monde". A 64 ans, elle arbore fièrement un t-shirt floqué du slogan "Le club des vieilles filles à chat de l'Amérique", pied de nez au colistier de Donald Trump, J.D. Vance. Ce républicain conservateur a accusé les démocrates au pouvoir d'être une bande de "femmes à chats malheureuses" dans une vidéo de 2021, devenue virale à la faveur de la campagne électorale.

Fervente démocrate, Joyce Meder, a complété son costume par un masque de chat et une cape. Mais elle ne plaisante plus quand elle affirme que le "ticket" Kamala Harris/Tim Walz est "le rêve de Martin Luther King", héros du mouvement des droits civiques dont "Donald Trump serait le cauchemar".

Des partisans de Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis et candidate démocrate à l'élection présidentielle de 2024, lors d'un meeting de campagne à Philadelphie (Pennsylvanie), aux Etats-Unis, le 6 août 2024 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

"J'étais venue soutenir Hillary Clinton ici (lors de la campagne de 2016, ndlr) mais ce meeting est encore plus spécial parce que c'est une personne de couleur et cela montre à quel point nous avons travaillé dur pour arriver ici", ajoute-t-elle en référence à Kamala Harris qui pourrait devenir la première femme noire élue présidente des Etats-Unis.

"Il y a énormément d'énergie ici. L'Amérique n'était pas prête pour Hillary Clinton mais elle l'est peut-être maintenant", renchérit Tony Copper, 61 ans, saluant le "bon" choix de Tim Walz.

- "Américain lambda" -

La vice-présidente et son colistier ont choisi Philadelphie, première ville de l'Etat clé de Pennsylvanie, pour leur premier meeting commun dans cette campagne éclair, lancée après le retrait à la dernière minute du président Joe Biden.

Depuis l'entrée en campagne de la vice-présidente, les militants démocrates flottent sur un nuage d'optimisme, renforcé par des sondages meilleurs que pendant la campagne de Joe Biden et la nomination en tant que colistier de Tim Walz.

La vice-présidente des États-Unis et candidate démocrate à l'élection présidentielle de 2024, Kamala Harris, et Tim Walz, son colistier et gouverneur du Minnesota, lors d'un meeting de campagne à Philadelphie (Pennsylvanie), aux Etats-Unis, le 6 août 2024 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Il "a l'air d'être un Américain lambda, à qui on peut s'identifier", confie Carlos Ruiz, 39 ans, rappelant que c'est le gouverneur du Minnesota qui a popularisé le quolibet le plus viral ces dernières semaines pour qualifier Donald Trump et son colistier J.D. Vance: ils sont "bizarres".

Ce mot "a vraiment résonné avec le pays (...) un mot si simple, qui a vraiment redonné de l'énergie à la base", ajoute cet agent pénitentiaire, épinglé d'un badge "Je suis avec elle".

Dans le stade qui accueille le meeting, la foule ressemble à un océan de bracelets bleus lumineux, couleur des démocrates, se préparant à l'arrivée de la candidate sur des chansons de Usher, DJ Riel ou Mark Ronson.

A l'extérieur, on pouvait déjà trouver des t-shirts et des badges à l'effigie de Tim Walz, pourtant nommé quelques heures auparavant, éclipsant les quelques magnets portant encore les noms Biden-Harris.

- "Plus jamais Trump" -

Sur les écrans géants, les clips de campagne ont été mis à jour, avec le visage souriant de Tim Walz, ancien professeur et coach de football américain, un passé largement mis en avant par Kamala Harris.

"Beaucoup de mes amis et membres de ma famille disent qu'il y a un regain d'espoir et d'optimisme", se réjouit Olivia Osborne, 25 ans.

La famille de cette responsable marketing est "à moitié démocrate". "Mon père était républicain mais s'est transformé en démocrate façon +plus jamais Trump+", raconte-t-elle.

Le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro, lors d'un meeting de campagne de la vice-présidente des États-Unis et candidate démocrate à l'élection présidentielle de 2024, Kamala Harris, à Philadelphie (Pennsylvanie), aux Etats-Unis, le 6 août 2024 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Certains dans la foule ont regretté que leur gouverneur, Josh Shapiro, n'ait pas été choisi comme colistier alors que son nom circulait. Mais la maire de Philadelphie Cherelle Parker les a appelés à ne pas ménager leur enthousiasme face à Tim Walz.

Josh Shapiro lui-même est monté sur scène et a chauffé les partisans démocrates avant l'arrivée de la candidate et de son colistier, déclarant qu'il se "démènerait" pour faire élire le duo.

A l'autre bout de la ville, le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, sénateur de l'Ohio, était aussi en meeting, opposant à la joie des démocrates un slogan affiché un peu partout: "Kamala le chaos".