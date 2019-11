Refroidir le corps à 10 degrés pour le soigner : la biostase, une révolution ?

C'est une première, elle a fait grand bruit. Une équipe de chercheurs de l'université du Maryland (Etats-Unis) a réalisé un premier test de biostase sur l'homme. Ce protocole médical expérimental permet de mettre un corps mourant en «animation suspendue» et de se donner plus de temps pour pratiquer une chirurgie d'extrême urgence. On revient sur cette première, à mi chemin entre hibernation et cryogénisation, rapportée mercredi par le magazine américain spécialisé New Scientist.Comment ça marche ?Le principe de cette technique en apparence révolutionnaire ? Après un accident très grave, cela consiste à retirer du corps humain le sang, qui est stocké et remplacé par un liquide froid, à base de chlorures de sodium. L'organisme est refroidi à une température comprise entre 10 et 15 degrés, et il s'arrête temporairement de fonctionner. Il se fige.Dans ces conditions, le cerveau n'a plus d'activité, il n' a donc plus besoin d'oxygène, et le manque de sang pour acheminer ce dernier n'est donc plus un problème. Cela donne davantage de temps aux chirurgiens pour pratiquer leurs soins en urgences. L'organisme est ensuite progressivement réchauffé, et « redémarré », comme on a pu le voir dans des films de science-fiction comme Avatar. Mais attention : maintenir le corps dans un tel état ne peut se faire que pendant environ deux heures maximum, au risque sinon de créer des séquelles irréversibles. « On a considéré que 120 minutes était le maximum acceptable sur le plan neurologique », souligne auprès du Parisien le professeur Michel Slama, chef de service de réanimation Médicale au CHU d'Amiens. Cela offre tout de même aux chirurgiens une fenêtre temporelle plus importante pour effectuer les soins d'urgence.À quoi cela pourrait servir ?La biostase pourrait s'avérer précieuse en cas de traumatisme très grave, comme une blessure par balle ou au couteau. L'individu subit alors une très ...