Réformes sociétales : LREM mis au pied du mur par d'anciens marcheurs

L'Assemblée nationale le 22 septembre 2020. ( AFP / THOMAS COEX )

Bien-être animal, allongement du délai pour l'IVG et aussi du congé paternité : des députés anciens marcheurs de l'aile gauche ont mis jeudi au menu de l'Assemblée nationale une série de propositions qui mettent la majorité au pied du mur. Ces députés "connaissent bien le groupe LREM et savent ce qui nous divise. Leurs propositions servent à semer la zizanie chez nous", peste un responsable macroniste qui a, en tête en particulier, le texte sur les animaux et ses dispositions sur la chasse.

Qui sont ces élus remuants ? Autour de Matthieu Orphelin, proche de l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, ils sont une quinzaine à avoir formé en mai le groupe Ecologie Démocratie Solidarité, qui se veut "indépendant". Les textes qu'ils ont choisi d'inscrire dans leur "niche parlementaire" jeudi sonnent comme des manifestes.

En tête d'affiche figure la proposition de loi de Cédric Villani visant à interdire certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux. Les EDS ont tôt travaillé sur le sujet qui a pris de l'essor avec la tentative depuis juillet d'un référendum d'initiative partagée (RIP). Quatre autres propositions sont au programme : pour allonger de 12 à 14 semaines de grossesse le délai légal pour recourir à l'avortement, pour un "congé de parenté égalitaire" et encore pour expérimenter un système de "parrainage citoyen" des réfugiés, apatrides ou personnes protégées. Delphine Batho (ex-PS), également chez EDS, doit aussi pousser un moratoire sur l'implantation d'entrepôts du type Amazon.

Pour ne pas surcharger l'ordre du jour, les députés EDS ont dû remiser deux autres textes face à "la majorité et LR qui ont décidé de bloquer ces avancées", déplore Matthieu Orphelin. Il devait lui-même porter une proposition de loi pour "faire de la publicité un levier au service de la transition écologique", dans la lignée de la Convention citoyenne pour le climat. Paula Forteza, coprésidente du groupe, devait elle défendre le droit de vote dès 16 ans.

La majorité obligée de se positionner

La majorité, jusqu'alors timide et attentiste, a été obligée de se positionner rapidement sur cet éventail de mesures. Car il n'est plus possible de balayer d'un revers de main les propositions inscrites dans les "niches", même venant d'un groupe comme EDS perçu comme ayant basculé dans l'opposition. Les marcheurs gardent en mémoire l'épisode douloureux de janvier 2020, lorsque qu'ils avaient repoussé l'idée UDI-Agir d'un allongement du congé pour le deuil d'un enfant, provoquant une vague d'indignation. Plus question pour eux de suivre le doigt sur la couture du pantalon les instructions du gouvernement. "LREM s'émancipe", salue Paula Forteza.

Mais avec les textes de jeudi, les parlementaires EDS "font des coups" et sont "jusqu'au-boutistes", grince un marcheur en première ligne. La réponse a été savamment calibrée. Jeudi, la majorité doit ainsi adopter les propositions de loi sur la souffrance animale, en enlevant les mesures sur la chasse ou l'élevage intensif, et sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Cependant, sur ce sujet, "c'est en prenant le temps nécessaire", avec le gouvernement, le Sénat et encore le Comité consultatif national d'éthique (CCNE), "que nous prendrons une décision définitive", précise le patron des députés LREM Christophe Castaner.

Concernant le congé paternité, la mesure a été réécrite pour correspondre aux annonces toutes fraîches du Président Emmanuel Macron sur son allongement de 11 à 25 jours consécutifs, avec sept jours obligatoires. Côté gouvernement, on assure que le dispositif était dans les tuyaux depuis plusieurs mois. Mais "tout se passe au rapport de force pour amener les interlocuteurs à faire quelque chose", fait valoir son porteur chez EDS, Guillaume Chiche, qui pense qu'aller sur ces divers sujets jeudi a pu "précipiter" des annonces.

Le petit groupe turbulent aide-t-il finalement la majorité à avancer, à l'insu de son plein gré ? "Quand on veut mettre la pression, on négocie, on n'impose pas", rétorque Bruno Questel (LREM). Les députés EDS ne sont plus que 15, seuil minimal pour demeurer un groupe. "Après la 'niche', leur baroud d'honneur, ça explose", dézingue un marcheur. Chez Ecologie Démocratie Solidarité, on assure depuis le départ être "petit mais costaud".