Réformes des retraites : qu'est-ce que la «clause du grand-père», qui divise le gouvernement ?

Six mois après la cacophonie sur l'âge de départ à la retraite, le gouvernement se divise à nouveau sur la « clause du grand-père » dans le cadre de la grande réforme en cours. Cette clause consiste à n'appliquer les nouvelles mesures qu'aux futurs travailleurs, pour mieux les faire accepter, notamment par les professions qui bénéficient de régimes spéciaux. Signe de la fébrilité du gouvernement à l'approche de la grève reconductible, notamment à la SNCF et la RATP, annoncée à partir 5 décembre. Pour Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, le recours à la « clause du grand-père » serait tout simplement impossible. « Si on (le) fait pour une profession, il faut (le) faire pour tout le monde, question d'équité, ça veut dire que l'on renonce à la réforme », a-t-il déclaré mercredi au Parisien.Une sortie qui avait déjà valu un premier recadrage général d'Emmanuel Macron en conseil des ministres, ce mercredi. « Je vous demande de ne pas expliquer dès maintenant ce que serait une bonne ou une mauvaise réforme, en dehors de ce que disent le président et le Premier ministre », avait sévi le chef de l'Etat. Vendredi, c'est le Premier ministre qui s'est entretenu avec le Haut-commissaire, par téléphone. Un message bien reçu par Jean-Paul Delevoye, qui a fait savoir à l'AFP qu'il « se rangera derrière la décision du président, du Premier ministre et du Parlement ».Une origine américaine, en pleine ségrégationMais qu'est-ce que cette « clause du grand-père » ? En droit elle se traduit par la clause d'antériorité appelée aussi « de droits acquis ». Elle permet de dispenser d'un nouveau régime les personnes ayant déjà acquis des droits avant le vote de la loi. Une clause qui trouve en réalité ses origines aux Etats-Unis. Elle visait à exclure les Noirs, récemment émancipés, du droit de vote, à la fin du 19ème siècle, dans sept Etats du sud des Etats-Unis. Pour ...