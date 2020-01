Réformes des retraites : pourquoi les mères ne sont pas si gagnantes

Le Premier ministre, Edouard Philippe l'avait claironné en décembre : « Les femmes seront les grandes gagnantes de la réforme des retraites. » Un sujet d'autant plus sensible qu'il y a 42 % d'écart en moyenne entre les pensions de retraite des femmes et celles des hommes. Actuellement les hommes touchent 1 800 euros en moyenne, et les femmes autour de 1000 euros. Des différences dues aux inégalités salariales, à la surreprésentation des femmes dans les emplois féminisés mal payés, au temps partiel (30 % des femmes actives) et aux interruptions de carrière pour maternité et congés parentaux.Deux questions majeures restaient en suspens : « Jusqu'à quel âge les mères de famille vont-elles devoir travailler ? » et « Combien vont-elles toucher ? ». Et les réponses de cette étude ne vont pas vraiment dans le sens de la volonté du gouvernement ni des revendications des syndicats qui soutiennent la réforme, CFDT en tête.De 50 € à 300 € de perte par moisEn effet, le nouveau système par points sera, dans de nombreux cas, moins favorable aux mères de famille sauf si elles décident de travailler plus longtemps : de 50 € à 300 € de perte par mois, selon les cas. C'est ce qui ressort d'une version intermédiaire de l'étude d'impact du projet de loi, rédigée par le gouvernement, que nous avons pu consulter. Six cas types de femmes avec enfants sont détaillés dans l'étude, qui prend en compte les générations nées en 1980 et en 1990. Cinq concernent des carrières complètes et un présente une carrière « heurtée ». Quels sont les enseignements de cette simulation du gouvernement ? Seuls deux profils tirent leur épingle du jeu en cas de départ avant 65 ans. D'un côté, une « cadre à carrière très ascendante », avec un niveau de pension supérieur à 4 000 € bruts mensuels. Et, à l'autre bout du spectre, une salariée « à carrière heurtée » avec une ...