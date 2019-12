Réformes des retraites : Macron, l'homme qui décide à la dernière minute

C'est un trait de caractère qui déstabilise - et irrite - ses amis et plus proches collaborateurs : Emmanuel Macron tranche toujours en toute dernière minute. Ce fut le cas à la rentrée 2018 sur le prélèvement à la source, alors que la réforme était pourtant sur le pas de tir. Rebelote sur l'augmentation de la taxe carbone, dont il devait initialement annoncer la suspension le 27 novembre 2018, dix jours après le début de la crise des Gilets jaunes, avant de raturer son discours in extremis. Et ce fut encore le cas sur les retraites.Malgré dix-huit mois de préparatifs en coulisses, ce n'est que dans la nuit de mardi à mercredi, à moins de douze heures du discours du Premier ministre, que le président a délivré son feu vert à la mesure la plus décriée : imposer un âge pivot à 64 ans. La question a occupé la quasi-totalité du dîner organisé mardi à l'Elysée avec les ministres en charge du dossier et responsables de la majorité, auquel Macron est arrivé avec une demi-heure de retard après une réception avec des ambassadeurs.Une méthode qui rappelle un certain... François HollandeFallait-il inscrire cette mesure comptable dans le discours d'Édouard Philippe, qui a fait l'objet d'allers-retours depuis lundi entre Matignon et l'Elysée ? Autour de la table, deux options se sont affrontées : laisser aux partenaires sociaux la responsabilité de décider comment équilibrer financièrement le système ; ou leur imposer d'emblée une mesure comptable. « Il faut qu'on soit sur 64 ans », a tranché Macron, arbitrant en faveur de la seconde option. « On prend nos responsabilités », assène un participant au dîner, qui s'est achevé peu avant une heure du matin.Voilà qui détonne avec la légende savamment entretenue en macronie d'un président qui aurait toujours « quatre coups d'avance ». « Emmanuel appartient à cette catégorie de gens qui veulent garder toutes les opportunités jusqu'à la dernière ...