Réformes des retraites : les cheminots pas convaincus par les annonces de Philippe

« Cheminots, est-ce qu'il vous a rassurés ? Est-ce que vous, la base, son discours va vous faire arrêter la grève ? ». Il est 13h04, à la gare de Lyon (Paris XIIe), Édouard Philippe, le Premier ministre, vient de terminer son intervention devant le conseil économique, social et environnemental (CESE) sur la réforme des retraites. Réunie autour d'une petite sono qui diffuse à ciel ouvert le discours du chef du gouvernement, la cinquantaine de cheminots hurle en chœur « Non ». « On continue », lâchent même deux ou trois militants de SUD Rail et de la CGT.Pendant une petite heure, studieux, concentrés, ils ont écouté, et même pour certains pris des notes, sous les yeux d'une foule de journalistes qui guettent la moindre réaction. Mais dans ce bastion de Sud Rail et de la CGT, où le taux de grévistes monte régulièrement sur le podium national, guère de surprise. Le Premier ministre n'a pas convaincu. VIDÉO. Retraite à points : « Nous ne changerons rien pour les personnes nées avant 1975 » «Je suis de la génération 1976, la première à la subir»Qu'importe qu'un minimum de 1 000 euros de pension soit garanti, que les retraites des femmes soient réévaluées ou que le point dans le calcul des retraites soit indexé sur l'évolution des salaires. « On veut l'abandon de cette réforme à points, car tout ça c'est du mensonge, harangue Fabien Villedieu, le leader SUD Rail de la gare de Lyon. Si cette réforme était si géniale, pourquoi le gouvernement ne l'applique qu'à partir de la génération 1975 ? »Même Mélanie, guichetière, maman de deux enfants, ne trouve aucun avantage à cette réforme : « Je suis de la génération 1976, la première à la subir. Tout ce qu'il a annoncé, c'est flou. Il parle de 5 % en plus dès le premier enfant. Mais il faudrait comparer à aujourd'hui ». Derrière leur plancha, Jérôme et Yacine, le cégétiste et le sudiste, occupés à faire griller les merguez, ...