Réformes des retraites : Édouard Philippe lâche enfin du lest

Trouver un « compromis constructif et de responsabilité », comme l'a d'ailleurs salué Emmanuel Macron en début de soirée... Tout en restant droit dans ses bottes sur l'équilibre financier du système de retraite. C'est cette équation qu'a voulu résoudre Édouard Philippe ce samedi. Dans un courrier envoyé aux syndicats, il se dit « disposé à retirer » l'âge pivot de 64 ans du projet de réforme des retraites, à condition que les partenaires sociaux proposent d'autres « mesures permettant d'atteindre l'équilibre financier en 2027 ».Et ce, dans un calendrier serré : si aucune solution n'émerge d'ici « la fin du mois d'avril 2020 », ce qui correspond au temps du débat parlementaire, le gouvernement menace de rétablir « les mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre d'ici 2027 » par ordonnance. « Je veux être parfaitement clair sur ce point : je prendrai mes responsabilités », écrit le Premier ministre, martial.Côté pile, le gouvernement fait donc un pas vers la CFDT qui réclamait depuis une semaine une conférence de financement des retraites. Côté face, il met la pression pour aboutir à des propositions dès le printemps (NDLR : la CFDT proposait initialement la période fin juillet-fin septembre) tout en se réservant le droit de légiférer autoritairement par ordonnance. Ce qui lui permettrait au passage de s'épargner un fastidieux débat au Parlement où cette question de l'âge pivot divise jusqu'au sein de LREM.« Il fallait trouver une porte de sortie pour le blocage »Banco pour les syndicats réformistes, comme l'Unsa. À la CFDT, on fait le pari que, même en cas d'échec des discussions, le gouvernement n'osera pas remettre l'âge pivot à 64 ans sur la table. « Il fallait trouver une porte de sortie pour le blocage. On ne parlait plus que de ça et pas des vrais sujets : la pénibilité, la retraite progressive, le minimum des pensions... Ça redonne de l'espace pour ...