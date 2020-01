Réforme du Sénat : «Larcher, finissons-en avec l'Ancien Régime !», exhorte Frédéric Lefebvre

Frédéric Lefebvre, ancien ministre, cofondateur d'Agir - la droite constructive, adhérent à LREM« Dans le confort de son palais, il était une fois un chasseur de gros gibier qui décidait de sortir du bois, dans lequel il avait confortablement installé son bivouac. Cultivé, madré, en tenue camouflée, ses flèches sont acérées.Depuis deux ans et demi, soufflant le chaud et le froid, il tire les ficelles d'un ballet très Ancien Régime, où montent au front les sieurs Retailleau, en bretteur assumé, et Bas, en procureur déguisé.Du fastueux petit Luxembourg, dont les hôtes avant lui furent la régente Marie de Médicis ou son protégé le cardinal de Richelieu, les murs comme les moquettes épaisses parlent. C'est ici que se fomenta le coup d'Etat du 18 Brumaire, Sieyes, y ayant établi son QG, Bonaparte et Joséphine y prenant leurs quartiers dans la foulée.C'est dans l'aile droite que vit le président Larcher. Du haut de la petite chapelle, cet ancien fidèle du bien nommé Fillon, frère d'armes de Baroin, rêve en petit comité de prendre les habits de Gaston Monnerville, tombeur du général de Gaulle, et de devenir le pourfendeur du président Macron.Le « syndrome de Matignon », qui fait de son hôte un prétendant au trône du palais de l'Elysee, ne doit pas faire oublier le « syndrome du Luxembourg », qui fait de lui le 2e personnage de l'Etat, un prétendant aux fonctions suprêmes de la République de France.Gérard Larcher, avec ses faux airs du régent Philippe Noiret dans le magnifique « Que la fête commence ! » de Bertrand Tavernier, s'est mis en tête d'organiser la conspiration permettant de déchoir le président. Profitant de la faiblesse de son parti au temps du vil Wauquiez, il tente avec dame Pécresse des Yvelines de refaire le coup du Directoire. C'était sans compter les nouveaux sarkozystes, Jacob en tête, qui contrecarrèrent ses plans, refusant cette direction collective au profit de ...