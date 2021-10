Réforme du pacte de stabilité : l'UE lancera le débat le 19 octobre

Bruxelles lancera le 19 octobre une consultation publique sur la réforme du pacte de stabilité, point de départ d'un débat qui pourrait aboutir en 2022, a annoncé mardi le commissaire européen à l'Économie, Paolo Gentiloni.

La Commission "posera le cadre de la discussion" sur cette réforme des règles de rigueur budgétaire et "sur les leçons à retenir après la pandémie de Covid", a expliqué le commissaire, lors d'une conférence de presse à Luxembourg, à l'issue d'une réunion des ministres des Finances de l'UE.

Ce débat, déjà lancé avant la pandémie, avait été suspendu à cause de la crise.

Pour éviter un effondrement économique dans le contexte de pandémie, l'Union européenne avait mis de côté temporairement le "pacte de stabilité", qui limite les déficits publics à 3% et la dette à 60% du produit intérieur brut (PIB). Avec le retour de la croissance, se pose la question de sa remise en place.

Celle-ci est prévue début 2023. Mais l'envolée de la dette publique consécutive à la pandémie pousse certains pays à réclamer plus de souplesse dans la réduction des déficits, d'autant plus que la lutte contre le changement climatique va nécessiter de lourds investissements publics ces prochaines années.

Certains proposent d'exclure ces investissements verts du calcul des déficits.

La question divise les États membres. Les pays du nord dits "frugaux", dont l'Allemagne, s'inquiètent de devoir payer pour les excès supposés de leurs voisins et redoutent l'abandon de la rigueur.

"Nous présenterons des propositions dans un certain délai l'année prochaine. Et bien sûr, nous devons être prêts pour 2023" et la réactivation des règles budgétaires, a déclaré Paolo Gentiloni.