Réforme du bac : une trentaine de lycées perturbés, des épreuves reportées dans cinq établissements

« Nos enfants ne sont pas les pièces d'un jeu d'échecs, utilisées ou sacrifiées au gré de combats politiques ou syndicaux qui ne sont pas les leurs ! » Le PEEP, une des principales fédérations de parents d'élèves, a vivement réagi aux perturbations des épreuves communes de contrôle continu, les E3C. Ces partiels, une nouveauté créée dans le cadre de la réforme du bac, portent sur l'histoire-géographie, les langues vivantes ainsi que sur les maths dans la voie technologique. En tout, 380 lycées (sur 4 000) organisaient ce lundi leur toute première session. Depuis plusieurs semaines, la grogne monte. La réforme du lycée, et en particulier ces examens, a été mise en place au pas de course, sans grande préparation, dénonce une partie des enseignants et des familles. Douze syndicats ont demandé l'annulation de cette session.Au total, une trentaine de lycées ont été perturbés, dont cinq bloqués, lundi, par des actions des professeurs et des élèves contre la réforme du bac et l'organisation des premières épreuves communes de contrôle continu (E3C). Ces cinq établissements dans les académies de Créteil, Rennes et Lyon, ont décidé de reporter les épreuves. Un « rappel à leurs obligations »Des professeurs continuent de menacer de ne pas corriger les E3C ou de ne pas transmettre les notes. « 500 enseignants ont reçu un rappel à leurs obligations professionnelles. Parmi eux, une cinquantaine ont été sanctionnés par un avertissement ou un blâme », a indiqué le ministère.Le ministère a comptabilisé « 24 actions de mobilisations ». La grogne est perceptible notamment à La Rochelle et à Poitiers rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine.À La Rochelle, les épreuves du bac 2020 sont ainsi très perturbées au lycée Valin et Saint-Exupéry. Devant le lycée Valin, des élèves ont formé une chaîne devant les grilles pour assurer le blocage de l'établissement. Moments de tension devant le lycée Valin ...