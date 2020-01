Réforme du bac : tout savoir sur le contrôle continu qui commence ce lundi

Pour les adolescents actuellement en première et ceux qui leur succéderont, le baccalauréat n'est plus ce solennel examen final stressant, qu'on révise au printemps. C'est désormais une succession de haies à sauter, dont les premières arrivent maintenant et répondent au doux nom d'E3C, pour « épreuves communes de contrôle continu ».Douze épreuves sur deux ansÀ partir du lundi 20 janvier, et d'ici au 28 février, selon un calendrier décidé par chaque lycée, tous les élèves de 1re générale vont plancher sur trois devoirs sur table comptant pour le bac, portant sur l'histoire-géographie et leurs deux langues vivantes. Leurs camarades de filière technologique écopent d'une matière supplémentaire, les maths. Mais cette première session n'est qu'un échantillon. Au total, d'ici à sa sortie de l'enseignement secondaire, la génération réforme aura passé douze E3C dans cinq matières (histoire-géographie, les deux langues vivantes, maths/enseignement scientifique, et la matière de spécialité choisie en 1re, mais pas conservée en terminale), sans compter l'EPS, évaluée tout au long de la terminale. Les épreuves dureront une ou deux heures et porteront sur des sujets choisis localement, dans chaque lycée. En parallèle, les interros et devoirs maison traditionnels demeurent. « On va passer notre temps à évaluer les élèves... » s'étrangle une enseignante de maths, vent debout contre le nouveau bac.Peu de suspense sur les sujetsL'affaire de la banque des sujets pèse pour beaucoup dans l'exaspération des professeurs contre la réforme. Attendue pour la Toussaint, cette base de données, mine où piocher les sujets d'E3C, est arrivée le 9 décembre sur les ordinateurs... et en piteux état, aux dires de professeurs, nombreux à dénoncer des coquilles dans les énoncés ou des exercices mal fagotés.Depuis ce premier couac, la banque a été étoffée. Mais pour cause d'absences ou de ...