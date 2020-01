Réforme du bac : «On est trop avancés pour revenir en arrière»

Le directeur de Sciences-po Lille, Pierre Mathiot, est l'un des principaux architectes du nouveau baccalauréat, qui commence ce lundi, et le copilote du comité de suivi de la réforme. Ce proche de Jean-Michel Blanquer admet que le projet bouleverse profondément l'enseignement secondaire, au prix de tensions importantes.Des enseignants réclament le retrait, voire le boycott des épreuves communes de contrôle continu (E3C) qui démarrent pour les élèves de 1re. Vous attendiez-vous à cette contestation ?PIERRE MATHIOT. La préparation technique de ces épreuves a connu des difficultés, qui ont eu des effets sur le calendrier et ont pu générer du stress, et alimenter le mécontentement de ceux déjà opposés à la réforme. Cela a mis du bois au feu, je peux le comprendre.Êtes-vous aujourd'hui en mesure de dire que tout va bien se passer ?Je pense que dans une majorité d'établissements, les choses vont se passer correctement. Dans d'autres, les épreuves n'auront pas lieu en temps et en heure. On le sait. Mais on ne sait pas si elles seront simplement décalées ou annulées. Et on ne sait pas dans combien de lycées ce cas de figure se présentera. Les professeurs qui refusent de faire passer les E3C s'exposent à des sanctions.La réforme du bac est-elle en péril ?On est trop avancés dans la réforme pour revenir en arrière. Mais il est vrai que si un nombre trop important d'établissements n'organisait pas du tout cette première session, on pourrait imaginer une banalisation de ces premières E3C (NDLR : c'est-à-dire que les notes ne seraient pas prises en compte au bac).Pourquoi avoir voulu mettre en place le contrôle continu ?La philosophie de la réforme est d'évaluer les élèves dans la durée. On part d'un système où tout se jouait en terminale, à une organisation avec des sortes de partiels, dont les copies seront remises aux élèves. C'est une grande avancée.Les E3C s'avèrent très lourdes à organiser. ...