Réforme du bac : blocages et épreuves annulées dans plusieurs lycées

Plusieurs lycées sont mobilisés ou bloqués totalement ou partiellement, ce lundi matin, par des actions des professeurs et des élèves contre la réforme du bac et l'organisation des premières épreuves communes de contrôle continu (E3C).Depuis plusieurs jours, des syndicats d'enseignants et professeurs avaient appelé à diverses actions sur les réseaux sociaux pour « faire barrage » au nouveau bac porté par le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer.La grogne est perceptible notamment à La Rochelle et à Poitiers rapporte France 3 Nouvelle-Aquitaine.À La Rochelle, les épreuves du bac 2020 sont ainsi très perturbées au lycée Valin et Saint-Exupéry. Devant le lycée Valin, des élèves ont formé une chaîne devant les grilles pour assurer le blocage de l'établissement. Moments de tension devant le lycée Valin de La Rochelle. Une maman tente de faire entrer son enfant pour les épreuves d'E3C, repoussée par des élèves qui bloquent la porte. Les épreuves doivent commencer à 10h pic.twitter.com/amzpOJvUpu-- France Bleu La Rochelle (@Bleu_Rochelle) January 20, 2020 À Poitiers, des perturbations similaires étaient enregistrées devant le lycée Camille-Guérin et du bois d'Amour.À Bordeaux, des lycéens et une centaine d'enseignants opposés à la réforme se sont massés devant le lycée Gustave-Eiffel, précise France 3 Nouvelle-Aquitaine. Les forces de l'ordre sont intervenues pour sectionner les chaînes qui empêchaient les élèves qui le souhaitaient de pénétrer dans l'établissement.À Paris, devant le lycée Hélène-Boucher, dans le XXe arrondissement, la protestation contre la réforme du bac se double d'une mobilisation contre les violences policières. Plusieurs élèves auraient été blessés lors d'une intervention de déblocage. @EluesPCFParis et @PCF_Paris dénoncent les violences policières intolérables envers les lycéen-nes de Hélène Boucher et sont aux côtés des enseignants, ...