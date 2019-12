Réforme des statuts de LREM : le parti peine à mobiliser ses adhérents

Deux ans et demi après être arrivée au pouvoir, La République En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, n'a toujours pas transformé l'essai. C'est ce que prouvent les résultats du vote interne sur la réforme des statuts, qui s'est clos le 16 décembre dernier.Cette réforme, annoncée par le leader du mouvement, Stanislas Guérini, lors de la première université du parti qui s'est tenue en septembre dernier à Bordeaux, a pour but de « permettre plus de démocratie locale, tout en évitant les baronnies. » Vaste programme mais qui, semble-t-il, n'a pas mobilisé les adhérents.Selon LREM, seuls 4,2 % d'entre eux ont participé au scrutin, soit 17 820 personnes sur 418 377 adhérents -- il est vrai qu'il suffit d'un simple clic, gratuit, pour adhérer à la formation. C'est peu... Sur le fond, 16 177 marcheurs ont voté pour la réforme, 1011, contre et 632 ont préféré voter blanc. Ce résultat massivement favorable va permettre à la direction de LREM de mettre en œuvre les nouveaux statuts dès le lendemain des élections municipales de mars prochain.« Notre ancrage territorial n'existe pas du tout »Pourtant, ces chiffres qui semblent montrer un parti discipliné et en état de marche, révèlent aussi ses faiblesses. Tout d'abord, l'approbation à un taux à la soviétique peut faire douter de la vigueur de la démocratie interne, une vertu pourtant revendiquée par les Marcheurs. Mais il y a peut-être pire. « La faible participation du scrutin sur la réforme des statuts montre bien que notre ancrage territorial n'existe pas du tout », soupire, déprimé, un élu marcheur.La préparation des élections municipales, où de nombreux candidats LREM sont contraints d'intégrer des listes d'autres partis, prouve la fragilité voire l'inexistence des réseaux locaux. Les milliers de référents qui se sont mobilisés lors de la présidentielle et des législatives de 2017 ne semblent plus partager le même ...