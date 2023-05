Réforme des retraites: un quart des entreprises a vu son chiffre d'affaires baisser en avril (sondage)

Plus d'un quart des entreprises a vu son chiffre d'affaires en avril affecté par la mobilisation contre la réforme des retraites, selon un sondage Opinion Way publié mardi.

En avril, "la contestation contre la réforme des retraites a eu un impact sur le chiffre d'affaires de plus d'un quart des entreprises (28%)", et parmi celles-ci, près de la moitié sont dans le secteur du commerce (48%), indique l'institut qui a réalisé le sondage pour CCI France, le réseau national des chambres de commerce et d'industrie.

Parmi les entreprises interrogées, un quart estiment avoir ressenti un impact sur leur organisation interne et un quart relatent aussi des difficultés d'approvisionnement.

L'étude a été réalisée auprès de 1.019 chefs d'entreprises, interrogés par téléphone entre le 7 et le 18 avril.

Par ailleurs, les "perturbations liées aux grèves" contre la réforme des retraites ont, entre autres facteurs, aussi pesé sur l'activité manufacturière en France en avril qui a enregistré sa plus forte contraction depuis près de trois ans (45,6 points), selon l'indice PMI publié mardi par le cabinet S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

Un indice inférieur à 50 traduit une contraction de l'activité. S&P et HCOB mettent en avant une "très forte détérioration de la demande" adressée aux entreprises industrielles.

Dans le détail, cette baisse des nouvelles commandes s'explique à la fois par "des excédents de stocks chez les clients, un environnement peu favorable aux échanges commerciaux et, dans certains cas, des perturbations liées aux grèves" contre la réforme des retraites.

Après la dernière journée de mobilisation le 1er mai qui a rassemblé près de 800.000 manifestants selon la police (2,3 millions selon la CGT), les syndicats "toujours unis" ont appelé mardi à une 14e journée d'action le 6 juin pour "se faire entendre" des députés. Ceux-ci examineront deux jours plus tard une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites tout juste promulguée.