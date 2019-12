Réforme des retraites: "un bon équilibre" pour le Medef

Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a qualifié mercredi de "bon équilibre" les propositions présentées par le Premier ministre Edouard Philippe sur la réforme des retraites, tout en regrettant d'avoir "perdu six mois".

"Du côté des entrepreneurs que représente le Medef, c'est un bon équilibre entre une réforme qui est redistributive (...) et la nécessité que tout ça doit être financé par quelqu'un et donc qu'il faut, quand c'est possible, qu'on travaille plus longtemps", a-t-il réagi après l'intervention du Premier ministre.

"Je pense que nous avons perdu six mois", a regretté le président de l'organisation patronale, qui avait reproché lundi à l'exécutif son "manque de clarté" dans cette réforme..

"Le gouvernement a dit qu'il a voulu consulter, mais les consultations ont été faites par le haut-commissaire (Jean-Paul Delevoye)", a-t-il rappelé. "Mais maintenant, on est dans l'action", a-t-il ajouté.