Réforme des retraites : "Toutes les professions qui garantissent la protection des citoyens pourront garder leur départ anticipé", assure Jean-Paul Delevoye

Malgré les nombreuses oppositions, le calendrier sur la réforme des retraites reste inchangé a assuré mardi matin sur BFMTV le haut-commissaire aux retraites.

Le haut-commissaire à la réforme des retraites le 29 octobre 2019 à l'Assemblée nationale. ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

"Le calendrier est confirmé, la loi sera voté en 2020", a assuré mardi 12 novembre sur le plateau de BFMTV le haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye, et ce malgré la colère sociale qui gronde.

Pour lui, le projet qu'il défend n'est pas une simple réforme des retraites, mais plutôt "un projet de société" qui doit permettre aux travailleurs de lutter contre "l'incertitude du lendemain". "Les Français et Françaises demandent, les mêmes règles pour tous, une universalité : à carrière identique, salaire identique, métier identique, droits identiques, retraite identique", a-t-il argumenté, assurant qu'il irait jusqu'au bout.

"Je suis quelqu'un de profondément guidé par l'intérêt général et servir mon pays. Ce projet est un acte de cohésion nationale entre les générations", a-t-il martelé. "Il faut qu'on réembarque les jeunes", qui craignent de ne pas avoir de retraites, a-t-il poursuivi.

"Le Premier ministre et le président ont tous les choix possibles"

Alors qu'une grève très suivie se profile en décembre, notamment à cause de la fin des régimes spéciaux, M. Delevoye a assuré que l'exécutif faisait tout "pour offrir à chaque profession le chemin le plus acceptable socialement , le plus en cohérence avec le système universel pour offrir sur la diversité des régimes de départs une diversité de chemins pour aller vers le même point de convergence".

Il est revenu sur le cafouillage concernant la "clause du grand-père", qui consisterait à n'appliquer la réforme qu'aux jeunes qui entreront sur le marché du travail après le vote de la loi, voire après son entrée en vigueur envisagée en 2025. Tandis que le chef de l'État y songe pour ménager les bénéficiaires des régimes spéciaux, le haut-commissaire aux retraites avait jugé son application "impossible" pour une "question d'équité". "Ce que j'ai dit, c'est que sa généralisation fragilise tout le projet", a justifié mardi Jean-Paul Delevoye sur BFMTV et RMC. Mais "son opportunité, (la) capacité (de) mise en oeuvre pour certains cas, certaines professions, certaines situations est importante", a-t-il nuancé.

Le haut-commissaire a souligné que son rapport proposant un "système universel" de retraites à partir de 2025 avait offert "toutes les options". "Le Premier ministre et le président de la République ont tous les choix possibles, et lorsque cette décision s'appliquera, cette décision s'appliquera à tous" , a redit le haut-commissaire.

Ce qui n'empêche pas la prise en compte de certaines difficultés liées à l'exercice de certaines professions, comme les policiers. "Toutes les professions qui garantissent la protection des citoyens pourront garder leur départ anticipé car nous estimons que cela est la garantie pour les citoyens d'être protégés", a-t-il précisé.