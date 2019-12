Réforme des retraites : «Tout le monde sera gagnant», assure Édouard Philippe

L'essentielÉdouard Philippe s'est exprimé ce mercredi à 20 heures sur TF1 quelques heures après avoir dévoilé en détail son projet de réforme des retraites.En parallèle sur France 2, pourtant favorable au principe du régime universel de retraite, le numéro un de la CFDT Laurent Berger a appelé lui aussi à descendre dans la rue le 17 décembre.Elle prévoit la fin des régimes spéciaux, système universel à points indexés sur les salaires, âge d'équilibre à 64 ans, et une entrée dans le système à partir de la génération née en 1975.Les annonces qui sont loin d'avoir calmé la colère des syndicats qui appellent même à un durcissement de la grève et à une grande journée d'actions le 12 décembre.Côté transports, la journée de jeudi s'annonce très perturbée.» Revivez l'interview d'Édouard Philippe :20h35. C'est la fin de ce direct, merci de l'avoir suivi ! 20h29. Cédera-t-il face à la rue ? « La majorité parlementaire a été élue sur ce sujet (des retraites, NDLR), il y a une légitimité politique. La situation dans laquelle je me trouve est différente de celle de 1995 », répond Édouard Philippe, interrogé sur l'héritage de son mentor, Alain Juppé. « Je suis déterminé, pas agressif. Je pense que ce nous faisons est juste pour nous et nos enfants, je ne veux pas de vainqueur ou de vaincu », termine le Premier ministre.20h26. « Mon travail n'est peut-être pas aussi pénible que certains », reconnaît Édouard Philippe, interrogé sur l'âge pivot, fixé à 64 ans. « Vous partez avant, vous avez moins, vous partez après, vous avez un bonus », rappelle le Premier ministre. À Laurent Berger (CFDT), qui estime que cet âge pivot est une ligne rouge, Édouard Philippe rappelle que « sa porte est ouverte ».20h24. « L'universalité ça va aussi pour les députés, les élus, tout le monde sera dans le même régime », poursuit Édouard Philippe.20h23. Dans le même temps, la CFDT ...