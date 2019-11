Réforme des retraites : supprimer le régime spécial des cheminots va coûter cher à l'Etat

Mettre fin au régime spécial des cheminots -un point prévu dans la réforme des retraites menée actuellement par le gouvernement- va coûter très cher aux finances publiques. Voilà ce qui ressort d'un rapport confidentiel commandé par la direction de la SNCF en mars 2017.Peu avant la présidentielle 2017, Guillaume Pepy, alors patron du groupe ferroviaire, missionne une conseillère d'Etat pour expertiser le régime de retraite des cheminots créé en 1909. À deux mois du premier tour, Emmanuel Macron apparaît comme le challenger de la présidentielle. Et dans son programme, l'ancien ministre de l'Économie propose la création d'un régime de retraite universel. Autrement dit, la fin des régimes spéciaux et notamment celui des cheminots. Dans ce contexte, « l'entreprise souhaite être en capacité de répondre aux éventuelles sollicitations des parties prenantes publiques, écrit Guillaume Pepy dans sa lettre de mission, afin de garantir la prise en compte de ses contraintes économiques et sociales. »«Un surcoût lié à la perte de toute cotisation»Le résultat est un document de 68 pages, remis en juillet 2017 à la direction de la SNCF, soit deux mois après l'entrée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Le rapport propose notamment différents scénarios d'extinction du régime spécial. Ceux-ci varient en fonction de la fin plus ou moins rapide de l'embauche au statut et donc de la baisse du nombre de cheminots qui cotisent au régime spécial. Mais tous ont un point commun : une « bosse de financement », à la charge de l'Etat, sur la période 2030-2075.Concrètement, entre 2052 et 2059, l'Etat devra débourser environ 3,8 milliards d'euros par an contre 3,3 milliards actuellement pour équilibrer le régime. La subvention diminuera ensuite pour atteindre 1,5 milliard en 2075 et moins de 10 millions d'euros entre 2100 et 2110. A contrario, il apparaît que le scénario de référence, en cours avant ...