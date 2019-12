Réforme des retraites : sous pression, le gouvernement prêt à lâcher du lest ?

Un coup d'accélérateur pour certains, une manière de lâcher du lest pour d'autres. Au lendemain de la grève massive contre la réforme des retraites, qui a mobilisé plus de 800 000 Français partout dans le pays (1,5 million selon les syndicats), le gouvernement n'entend désormais plus perdre de temps.Dès ce vendredi, et à la surprise générale, c'est sur le perron de Matignon qu'Édouard Philippe est sorti du bois pour apporter quelques précisions de calendrier avant la présentation de ce projet de loi tant attendu... et redouté par une partie de l'opinion.Le Premier ministre, qui devait initialement faire ses annonces en fin de semaine prochaine, au mieux, a finalement décidé de présenter le contenu du texte dès mercredi devant le Conseil économique social et environnemental (Cese). Soit deux jours, à peine, après la synthèse des concertations avec les partenaires sociaux que mène Jean-Paul Delevoye, le Haut-commissaire aux retraites. Et au lendemain d'une nouvelle journée de grève interprofessionnelle annoncée par les syndicats. « Il était hors de question d'attendre plus longtemps. Aucun intérêt à laisser pourrir le feuilleton inutilement », concède un ministre. En somme, sortir - autant que faire ce peu - du flou pour éviter que les Français se disent qu'il y a un loup. LIRE AUSSI > Grève contre la réforme des retraites : objectif 10 décembre pour les syndicats« Jusqu'à présent, la réforme pouvait paraître assez métaphysique pour tout le monde. Depuis la grève, ça devient plus concret. On ne peut plus se planquer », résume Matignon, qui, ces derniers jours, pousse les membres du gouvernement à monter au front médiatique pour défendre la réforme.Depuis lundi, pas moins de 48 passages à la télé, dans les radios et les journaux, pour les membres du gouvernement ! Avec pour principal message : fermeté et ouverture. En plein dans « l'En même temps » cher au macronisme. « Je le dis ...