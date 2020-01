Réforme des retraites : «Si l'âge pivot reste dans la loi, c'est non», redit Laurent Berger

C'est toujours « non ». Le secrétaire général de la CDFT le répète ce jeudi dans un entretien à l'AFP : il est toujours opposé à l'instauration d'un âge pivot.A l'heure d'une quatrième journée de manifestations contre le projet de réforme des retraites, « ce ne serait pas compris que le gouvernement ne l'enlève pas du projet de loi », avance le patron du premier syndicat français.Laurent Berger participera vendredi à une réunion de cadrage de la conférence de financement qu'il avait lui-même proposée dimanche. Une « très bonne » initiative immédiatement saluée par Bruno Le Maire, conscient qu'il fallait « saisir la main tendue par la CFDT », puis par Edouard Philippe.« Cette conférence de financement, ce n'est pas seulement pour parler de l'équilibre à moyen terme, c'est aussi pour parler du système universel, de la façon dont on accompagne les transitions, avance le secrétaire général de la CFDT. La question de l'équilibre ne nous désintéresse pas, mais on ne peut pas la traiter par une mesure injuste que cet âge pivot. Si l'âge pivot reste dans la loi, pour la CFDT, c'est non, c'est clair ».S'il reste néanmoins sur la table, la CFDT ne désertera pas pour autant les discussions, assure-t-il à l'AFP, « car c'est le meilleur moyen de ne pas se faire entendre ».« Trouver des solutions au péché originel du projet »Pour Laurent Berger, la conférence de financement a pour objectif de « redonner de la perspective ». « Ce n'est pas un gadget. Comment on finance le système universel sur le long terme ? Comment on finance les transitions, les mesures nouvelles ? Quelle nécessité d'équilibre ? L'idée était d'avoir une vraie discussion, une confrontation de points de vue pour trouver des solutions au péché originel du projet tel qu'il est aujourd'hui : le mélange d'une réforme de fond d'évolution vers un système universel et d'une réforme paramétrique ...