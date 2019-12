Réforme des retraites : «Si j'étais né un an plus tôt»... les Français nés en 1975 désabusés

À quelques mois près, rien n'aurait changé pour eux. Mais celles et ceux qui sont nés en 1975 seront bien concernés par la réforme des retraites à venir, dont les principales mesures ont été annoncées ce mardi par Édouard Philippe. LIRE AUSSI > Age pivot, entrée en vigueur... Les dix points à retenir des annonces d'Édouard PhilippeComme cela était pressenti, le Premier ministre a indiqué que les Français nés à partir de 1975 passeraient « progressivement » au nouveau régime. « Seules les années travaillées à partir de 2025 seront régies par le nouveau système », a-t-il garanti, assurant que cette « première génération de concernés [nés en 1975, NDLR] aura 70 % de sa retraite calculée selon l'ancien système ». VIDÉO. Retraite à points : « Nous ne changerons rien pour les personnes nées avant 1975 » Une frontière d'âges pressentie« Je me doutais bien qu'il y aurait une date de transition », tente de se consoler Céline, née le 14 mars 1975, un brin fataliste après avoir appris cette officialisation. Cette autoentrepreneuse depuis deux mois et ancienne assistance commerciale reste inquiète. « J'ai bien compris que je serai dans la première vague du système à points, mais je ne sais pas du tout à quelle sauce on va être mangé », s'exaspère cette militante socialiste.Opposée par principe à la réforme des retraites telle que celle proposée par le gouvernement, Céline estime tout de même que c'est « de descendre dans la rue » qui a permis de faire évoluer l'année de naissance pour entrer dans le nouveau système. Initialement, le gouvernement envisageait plutôt de la fixer à 1965 ou à 1973. Même ressenti un peu désabusé pour Hélène, travailleuse sociale dans la région de Montpellier et née le 2 mai 1975. « Je ne vais pas vous dire que ça ne me fait rien et je me doute que je vais y perdre, mais il fallait bien mettre des barrières », se désole celle qui reconnaît ...